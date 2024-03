Fortaleza entra em semana decisiva sob pressão por melhor desempenho

Foto: AURÉLIO ALVES Vojvoda não aprovou desempenho do time na derrota para o Vitória

Sem tempo a perder, o Fortaleza já iniciou a semana de treinamentos ontem, no Pici.

A equipe entra nos próximos seis dias em uma sequência de jogos decisivos e não somente pela classificação no mata-mata da Copa do Nordeste ou pela busca do título do Campeonato Cearense, mas também porque é momento do grupo comandado por Vojvoda mostrar personalidade ao torcedor, algo que não ocorreu, conforme acentuou o treinador argentino, na derrota diante do Vitória.

"Não transmitimos ao torcedor essa vontade de querer vencer o jogo. Um time com poucos jogadores que transmitiram, e o principal responsável é o treinador. Estou chateado com o rendimento do time, pois sei que não é a realidade. Vi o time treinar de um jeito muito bom e na partida de hoje não demonstrou essa personalidade para jogar", destacou ele.

Apesar de classificado para a segunda fase da Copa do Brasil e finalista do Estadual, o Leão do Pici não apresenta até aqui um futebol convincente.

Para além da atuação no mercado questionada, a equipe tem sido alvo de críticas por baixa produtividade ofensiva e pela média negativa de gols tomados: 13 em 16 jogos disputados.

A sequência de atuações ruins reflete na Copa do Nordeste, no qual, após uma derrota para o Vitória, o time acabou por deixar vulnerável a classificação para o mata-mata, mas também passa pelos outros torneios.

Na Copa do Brasil, por exemplo, o Tricolor se classificou para a terceira fase após passar nos pênaltis contra o Retrô, em um jogo abaixo do nível que é esperado ao grupo, e no Cearense a classificação para as finais ocorreu com empate na ida e 3 a 0 na volta sobre o limitado Maracanã.

O primeiro desafio na semana decisiva ocorre amanhã pela Copa do Nordeste. Os comandados por Vojvoda entram em campo no Castelão, em São Luís-MA, para encarar o Maranhão.

Uma vitória já classifica o escrete do Pici para a próxima fase do certame regional, mas um empate ou uma derrota pode fazer com que a equipe dependa de tropeços de Altos-PI, Náutico-PE, Juazeirense-BA e Treze-PB.

No sábado, 30, o Leão já volta a campo, quando dará o primeiro passo em busca do hexa no Campeonato Cearense, inédito no Estado. O jogo de ida ocorrerá às 16h40min, diante do maior rival, o Ceará, que chega em um bom momento após sequência invicta de quatro partidas, incluindo uma vitória sobre o próprio Fortaleza no Nordestão.