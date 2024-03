Os olhos do mundo do futebol estarão voltados hoje para o estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha, onde a seleção brasileira enfrentará a equipe da casa em seu segundo jogo sob o comando do técnico Dorival Júnior.

Após a vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra, a expectativa é de mais um confronto bastante acirrado.

O Brasil chega confiante depois do triunfo contra os ingleses, com destaque para o jovem talento Endrick, autor do gol da vitória. No entanto, Dorival Júnior já descartou a titularidade do jogador para o confronto contra a Espanha.

"Acredito que o Endrick vai ter o seu momento, não demora, tem uma capacidade incrível e com certeza vai chegar a sua hora. Temos que avaliar tudo o que vem acontecendo para que a gente possa definir a melhor escalação", explicou.

"O Endrick não vai ser titular, mas vai dar alegrias a toda torcida do Real Madrid. Tem um futuro brilhante pela frente. A sua torcida o terá por muitos minutos dentro de campo. Podem aguardar", completou Dorival sobre o atacante de 17 anos, que se apresentará ao Real a partir do segundo semestre de 2024.

A partida contra os espanhóis guarda um capítulo à parte para Vinicius Júnior, estrela da seleção e do Real Madrid, que estará jogando em casa. O atacante brasileiro tem travado uma importante batalha contra o racismo na Espanha, e sua presença no Santiago Bernabéu promete ser um dos pontos altos do confronto.

O encontro no Santiago Bernabéu entre Espanha e Brasil marcará o lançamento de uma "campanha de impacto global" de combate ao racismo promovida pela CBF e pela Federação Espanhola de Futebol, de acordo com a entidade brasileira.

Ontem, Vini Jr. e Rodrygo posaram para fotos ao lado dos atletas da seleção espanhola, Nico Williams e Lamine Yamal.

"Não há mais espaço para racistas no futebol. Esse será o recado claro que vamos dar", disse na ocasião o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Para os espanhóis, a partida representa uma chance de volta por cima após a derrota por 1 a 0 no amistoso contra a Colômbia. O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, ressaltou a importância do embate contra o Brasil.

"É um jogo para o qual damos grande importância, poderia ser perfeitamente uma semifinal ou uma final de Copa do Mundo, é um adversário de gala", afirmou o técnico da "Roja".

Dorival Júnior deve manter a mesma escalação do time que venceu a Inglaterra. Entre os 11 iniciais está o cearense Wendell, lateral-esquerdo do Porto, que foi um dos destaques positivos da estreia da seleção sob o comando do novo treinador.

Com expectativas elevadas de ambos os lados, o duelo promete ser um espetáculo para os amantes do futebol, com duas seleções de prestígio mundial buscando a vitória em um dos palcos mais emblemáticos do esporte.