Em boa fase, Ceará recebe o Itabaiana-SE almejando classificação na Copa do Nordeste

Foto: Davi Rocha/Especial para O Povo Erick Pulga é o artilheiro do Ceará com sete gols

Vivendo ótimo momento na temporada, o Ceará chega com a confiança elevada para tentar confirmar a classificação ao mata-mata da Copa do Nordeste. Após duas vitórias nos últimos dois jogos do certame, o Alvinegro de Porangabuçu encara o Itabaiana-SE pela última rodada da fase de grupos, em duelo que acontece nesta quarta-feira, 27, às 21h30min, na Arena Castelão.

Para avançar de fase, o Ceará comandado por Vagner Mancini depende apenas de si. Atual campeão do Nordestão e buscando o tetracampeonato, o Vovô chegou a amargar a lanterna do Grupo A durante um momento da quinta rodada, mas alavancou na tabela ao vencer o Clássico-Rei contra o Fortaleza e, de forma mais recente, o Treze-PB fora de casa — em jogo que o time cearense teve nove atletas acometidos por virose.

No cenário atual, o Ceará é o terceiro colocado da chave, com 12 pontos, empatado com o Botafogo-PB (4º), CRB-AL (2º) e com dois a menos que o líder Sport-PE. Assim, uma vitória simples sobre o Itabaiana garante a classificação alvinegra e, consequentemente, abre a possibilidade do time alcançar o primeiro lugar. Para isso, entretanto, é necessário que os concorrentes não triunfem. No contexto ideal, uma derrota do Leão Pernambucano e tropeços do Belo e do Galo.

Pela dinâmica da Copa do Nordeste, avançar ao mata-mata na primeira ou segunda colocação tem um peso importante. Isso porque as equipes que conseguem este feito possuem a vantagem do mando de campo nas quartas de final, que acontece em jogo único, evitando assim desgaste com viagem e, claro, o relevante trunfo de ter a torcida ao seu favor no confronto, algo que foi ponderado por Barceló em entrevista coletiva.

"Algo incrível. É a primeira vez na minha carreira que jogo com uma torcida tão impressionante como a do Ceará. No último Clássico foi impressionante o que se viveu. Não se sentia a diferença de porcentagem no estádio. Estavam sempre nos apoiando e isso é algo que nos motiva dentro de campo a ir para cima, a querer ganhar, dar alegrias. O ambiente nestes primeiros meses tem sido especial e isso tem que se manter no restante do ano para alcançarmos nossos objetivos, pois todos unidos poderemos alcançar", exaltou o uruguaio.

Rival do Ceará, o Itabaiana não vive bom momento no certame regional. O clube sergipano é o lanterna do Grupo B, com apenas três pontos somados, e enfrentará o Vovô já eliminado. O Tremendão, que inclusive tem um curioso mascote, um super-herói com cabeça de cebola — em alusão à história da cidade, produtora do vegetal —, protagoniza a pior campanha geral do Nordestão, com seis derrotas e uma vitória.

Para o duelo, Mancini não contará com o volante Richardson, suspenso. Jean Irmer será o substituto. Já o meio-campista Guilherme Castilho e o atacante Aylon, ambos com desconforto muscular, também devem desfalcar o Alvinegro.



Ceará x Itabaiana-SE

Ceará

4-3-3: Richard; Rafael Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Paulo Victor; Jean Irmer, Mugni e Jorge Recalde (Lourenço); Erick Pulga, Barceló e Facundo Castro. Téc: Vagner Mancini.

Itabaiana

4-3-3: Jefferson; Chiquinho Alagoano, Neném, Rony Fernandes e Kauan; Vitão, Bruno Sena e Wendel; Matheus, Thiago Souza e Cleitinho. Téc: Aílton Silva.

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: quarta-feira, 27

Horário: 21h30min (de Brasília)

Árbitro: Diego Fernando Silva de Lima/PE

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Júnior/PE e Bruno César Chaves Vieira/PE

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook O POVO, e Nosso Futebol