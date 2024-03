Endrick celebra mais um gol pela Seleção e promete empenho da equipe nos próximos jogos

Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP Endrick comemora gol marcado pela seleção brasileira diante da Espanha

Endrick brilhou mais uma vez no empate do Brasil com a Espanha nesta terça-feira, no Santiago Bernabéu. O jovem atacante marcou um dos gols da Seleção no jogo, que terminou em 3 a 3, balançando as redes pela segunda vez com a Amarelinha.

Após a partida, o jogador do Palmeiras disse que entrou em campo mais leve, diferente do que aconteceu no embate contra a Inglaterra, em Wembley. Ele também lembrou das críticas que sofreu no passado e agradeceu à sua família pelo apoio que teve naquele período.

"No primeiro jogo quando fiz o gol, só conseguia pensar nele, isso afetou meu desempenho. Hoje entrei mais leve, eu estava muito tranquilo. Entrei no aquecimento e olhei para o Bernabéu, antes eu só tinha visto até ali na escada, mas hoje eu pude jogar. Estou muito feliz, muito contente", disse o atleta ao SporTV.

"Eu abracei minha família porque só eles estiveram comigo quando eu estava em uma fase não tão boa. Muita gente estava me atacando, muitos jornalistas, toda a imprensa me criticando. E eles conversaram comigo, me acolheram e transformaram minha cabeça. Agradeço muito essas pessoas na minha vida. E, não menos importante, ao meu Deus, sem ele eu não seria nada. Ao meu irmão também, que pediu para eu fazer um milhão de gols e pude fazer um. Estou louco para voltar ao Brasil e dar um abraço forte nele", acrescentou.

Questionado sobre os próximos desafios do Brasil, Endrick disse que a Seleção precisa "ganhar sempre". Com a Copa América se aproximando, ele não prometeu vitórias em todos os jogos, mas garantiu empenho do time.

"A gente quer sempre vencer. O Danilo falou na roda hoje que a gente precisa vencer, mostrar cara do Brasil, o Vini também disse que precisamos colocar o Brasil no topo, de onde nunca devia ter saído. Para isso, precisamos ganhar campeonatos, ganhar jogos. Não prometo que vamos ganhar todos os jogos, mas não vai faltar determinação, raça e garra, não vai faltar nada. Para mim também foi legal o Vini ser capitão, estamos lutando contra isso (racismo), nós brasileiros sabemos o que vem acontecendo com ele", declarou.

Com o resultado, Dorival Júnior encerra sua primeira Data Fifa à frente da Seleção de forma invicta. Ele obteve uma vitória e um empate em dois jogos. Contratado para o lugar de Fernando Diniz, o ex-técnico do São Paulo é a grande aposta da CBF para dirigir a equipe na Copa América, que se inicia em junho, nos Estados Unidos.

A Seleção Brasileira agora volta a campo no amistoso contra o México, marcado para 8 de junho. Em seguida, o time enfrenta o Estados Unidos, no dia 12 de junho, em jogo que antecede a estreia na Copa América, contra a Costa Rica.