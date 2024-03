Ferroviário atende pedido de Copertino e anuncia reforços para a Série C

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário Zagueiro Alisson (direita) comemora gol no jogo do Ferroviário

Com a renovação do técnico Maurício Copertino, o pedido de melhorias para formar um time mais competitivo para disputar a Série C foi atendido.

O Ferroviário anunciou na tarde dessa segunda-feira, 25, a contratação de quatro jogadores para compor o plantel após exigência do treinador. São eles: o zagueiro Alisson, o volante Marciel, o meia Rhayner e o atacante Caio Rangel.

O volante Marciel, de 29 anos, chega do Santo André com contrato até o fim de 2025. O jogador veio a pedido do técnico coral pelo perfil de experiência em grandes times e competições. O meio-campista soma passagens pelo Grêmio, Corinthians, Vitória e pela Roma-ITA.

Com o mesmo perfil de Marciel, o atacante Caio Rangel também chega por se encaixar nas exigências do treinador coral. Vindo do Goianésia, o jogador tem um gol anotado em oito jogos na atual temporada. O atleta já vestiu as camisas do Flamengo, Cruzeiro, Cagliari-ITA e da base da Seleção Brasileira.

Já o zagueiro Alisson, peça conhecida da torcida coral, retorna ao clube após breve passagem pelo Joinville. Na temporada passada, o zagueiro anotou dez gols em 33 partidas pelo Ferrão e foi campeão brasileiro da Série D com o time coral.

O meia Rhayner também é um dos nomes indicados por Copertino. Aos 33 anos, o jogador acumula passagens pelo Bahia, Fluminense e Náutico, além de experiência em três equipes diferentes do futebol japonês.

Na última coletiva de imprensa, o técnico coral deixou claro seu projeto de reestruturação do clube para o início da Série C. Além da chegada de novas peças, o treinador falou em melhorias na estrutura física do clube, como o refeitório, lavanderia e academia. Copertino ressaltou ainda que as sugestões estão sendo trabalhadas.



“Eu pedi sete reforços. Só que dentre esses sete ou oito reforços, eu quero três de Série B ou Série A. Então, eu pedi oito atletas e estão sendo dispensados outros atletas. Processo normal de renovação de elenco. Eu indiquei seis jogadores, mas eu queria sete ou oito”, disse o técnico coral.