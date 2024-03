Árbitro assistente cearense é escalado pela Conmebol para jogo da Sul-Americana

Foto: Lucas Emanuel/FCF Árbitro assistente Nailton Oliveira no jogo Floresta x Barbalha, no PV, pelo Campeonato Cearense 2024

O árbitro assistente cearense Nailton Oliveira, da Fifa, foi escalado pela Conmebol para compor a equipe de arbitragem de Always Ready x Independiente Medellín, na próxima quinta-feira, 4, às 23 horas (de Brasília), pela 1ª rodada da Copa Sul-Americana.

A partida será disputada no Municipal Stadium El Alto, na Bolívia. O palco desportivo está localizado a 4.090 metros acima do nível do mar, sendo o segundo estádio mais alto do mundo — atrás apenas do Daniel A. Carrion Stadium (4.380 metros), em Cerro de Pasco, no Peru.

Flávio de Souza, de São Paulo, será o árbitro do confronto, enquanto Luanderson Lima, da Bahia, completará o trio de arbitragem ao lado de Nailton Oliveira, como assistente.

O quarto árbitro será Ramon Abatti Abel, de Santa Catarina. O catarinense, inclusive, antes de embarcar rumo à Bolívia para atuar na função, será o responsável por conduzir o primeiro Clássico-Rei da final do Campeonato Cearense 2024.

Veja equipe de arbitragem de Always Ready x Independiente Medellín