Em crise técnica, Fortaleza acumula péssimos resultados antes de final do Estadual

Foto: Samuel Setubal Tricolor amarga maus resultados na temporada

Acostumado a proporcionar momentos felizes para o seu torcedor nos últimos anos, o Fortaleza vem decepcionando na atual temporada. Mesmo com o elenco mais caro da sua história, o time tricolor joga mal e acumula resultados frustrantes até este terceiro mês de 2024.

O desempenho, inclusive, virou alvo de críticas da torcida, que cobra uma melhora na performance da equipe. A prova é a reunião entre as principais organizadas do clube com o elenco na tarde de ontem, no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici.

Durante o encontro, realizado antes da atividade em campo, líderes dos grupos de torcedores e do plantel conversaram para tentar entender o motivo que leva o clube — que acumula três derrotas seguidas — a atravessar um péssimo momento.

No diálogo, as partes firmaram acordo para que a partir de amanhã, no primeiro Clássico-Rei da final do Campeonato Cearense, a postura seja outra. Em dois duelos diante do Ceará este ano, o Leão soma um empate (3 a 3) e uma derrota (1 a 0).



O time vem sofrendo com uma queda técnica brusca de seus principais jogadores. Destaques em anos anteriores, os atacantes Lucero, Moisés e Pedro Rocha acumulam atuações ruins em 2024. Além deles, o zagueiro Brítez e o meio-campista Pochettino se encontram no mesmo cenário.

Contratados na temporada passada com a esperança de agregar qualidade ao elenco, Marinho e Imanol Machuca até o momento não se provaram — apesar do alto investimento feito pelo clube para suas respectivas contratações.

Da atual fase, apenas João Ricardo, Kuscevic, Bruno Pacheco, Kauan e Kervin Andrade conseguem render um bom futebol. No entanto, o lateral-esquerdo está lesionado, a exemplo do capitão Tinga, e o meia venezuelano estava a serviço da seleção nacional na Data Fifa.

O certo é que o elenco terá que melhorar seu nível de atuação para tentar superar o seu maior rival nas finais do Estadual. E, para isso, não há muito tempo hábil. Amanhã, o Fortaleza já entra em campo diante do Vovô para o jogo de ida da decisão, às 16h40min, na Arena Castelão. A partida da volta está programada para o dia 6 de abril, com mesmo horário e local.

"Tem que jogar mais para poder jogar a final contra um grande adversário, que está mordido, que quer ser campeão, que tem qualidade e que a gente respeita muito. A gente tem que mudar nossas atuações para poder buscar esse hexacampeonato, que é muito importante, sem esquecer o que nos trouxe até aqui", disse Marcelo Paz, CEO da SAF do clube, no último sábado, 23, após derrota para o Vitória, pela Copa do Nordeste.