Ferroviário tem dívida com Kobayashi por premiações pelo acesso à Série C

Foto: FÁBIO LIMA Kobayashi foi campeão nacional pelo Ferrão

Campeão invicto da Série D pelo Ferroviário em 2023, o técnico Paulinho Kobayashi, hoje à frente do Capital-DF, ainda tem valores a receber do Tubarão da Barra referente às premiações por levar o clube até a segunda fase da Copa do Brasil e por recolocar a equipe na Terceira Divisão do Campeonato Brasileiro.

O POVO não teve acesso ao montante devido pelos corais ao treinador, mas apurou que Kobayashi entrou em contato com o Ferrão há dois meses e, inicialmente, ficou acertado que haveria a quitação da dívida, mas, posteriormente, não obteve mais respostas dos dirigentes.

O técnico, inclusive, alega que o clube recebeu as bonificações da Copa do Brasil e do acesso à Série C do Brasileiro, em torno de R$ 5 milhões, mas não repassou o que estava previsto em contrato.

Para resolver a pendência, Kobayashi não descarta a possibilidade de acionar a Justiça. Caso o faça, o ex-treinador do Ferroviário ainda solicitará o recebimento do último pagamento, 13° salário e férias, que abriu mão à época por interromper o trabalho no clube.

O POVO entrou em contato com a diretoria do Ferroviário, que, em nota, alegou que “está cumprindo com todas as suas obrigações e assim continuará, inclusive as premiações extras e atemporais, independente do profissional”.

O treinador de 54 anos deixou o Tubarão da Barra em setembro de 2023 para assumir o Capital, do Distrito Federal. Pelo time cearense, Kobayashi disputou 52 partidas, registrando 27 vitórias, 17 empates e oito derrotas. O Tubarão da Barra chegou a ficar 19 partidas sem sofrer derrotas na temporada, entre 13 de maio e 5 de agosto, por duelos da Série D e Copa Fares Lopes.

À frente do Capital-DF, o comandante conseguiu levar o time à final do Estadual. Em 11 partidas pelo Corujão, obteve nove vitórias, um empate e uma derrota. Na semifinal, eliminou o Brasiliense, ao vencer por 3 a 2. Além da vaga na decisão, a equipe de Paranoá conquistou o direito de disputar a Série D em 2025.

Veja nota do Ferroviário

“O Ferroviário tem e está cumprindo com todas as suas obrigações e assim continuará, inclusive as premiações extras e atemporais, independente do profissional.”