Kervin e Pulga: os jovens protagonistas de Fortaleza e Ceará para o Clássico-Rei

Foto: Davi Rocha/Especial para O Povo e Mateus Lotif/Fortaleza EC Erick Pulga e Kervin Andrade são os detaques de Ceará e Fortaleza para o Clássico-Rei

Clássico-Rei é sempre imprevisível. Mas há dois jogadores, um do Ceará e outro do Fortaleza, com grande potencial para decidir o primeiro jogo da final do Cearense. Não é nenhum veterano ou nome estrelado: são os jovens Erick Pulga, do Alvinegro, e Kervin Andrade, do Tricolor. A dupla, que será rival em campo hoje, conquistou o carinho de suas torcidas e é a grande esperança para desequilibrar o duelo.

Erick Pulga tem uma relação profunda com o Ceará. É o seu time de coração, pelo qual torcia na arquibancada e agora veste a camisa dentro de campo. Uma sintonia que vem se tornando rara no futebol. Para além do sentimento pessoal, o jogador tem sido “o cara” do Vovô em 2024. Em todos os sentidos.

Em 12 jogos, Pulga participou diretamente de dez gols — nove bolas na rede e uma assistência. É o artilheiro isolado do Ceará na atual temporada e o protagonista do time. Nos momentos cruciais, o atacante chamou a responsabilidade para si e resolveu. A chegada do treinador Vagner Mancini, ainda em 2023, foi fundamental neste processo de consolidação do jogador no clube.

Antes, havia sido “esquecido” pelos outros comandantes e quase não recebia chances concretas nas partidas. Mancini mudou isso. Oportunizou o atacante e ele correspondeu. Iniciou o ano como titular, se firmou-se e deslanchou. Agora, o camisa 16 chega para o Clássico-Rei com o peso de ser o maior goleador do Estadual até o momento, com cinco gols, dois a mais que Moisés, do Fortaleza, que possui três.

Do outro lado, com apenas 18 anos, Kervin já fez história pelo Fortaleza. Tido como uma das grandes promessas da Venezuela, tornou-se o primeiro nome do futebol cearense a ser convocado por uma seleção principal enquanto jogador de um clube local. O feito, claro, não aconteceu por acaso. Foi fruto de uma caminhada alimentada por sonhos, humildade e perseverança. Tuti, como é apelidado, teve a competência de conquistar seu espaço em um elenco milionário.

Embora já tivesse atuado profissionalmente pelo seu clube formador, o La Guaira-VEN, Kervin chegou ao Fortaleza em 2023 para integrar as categorias de base. Aceitou o desafio, destacou-se entre os jovens e carimbou uma vaga no elenco principal neste ano após ótimas atuações na Copinha. Vojvoda, aos poucos, foi se rendendo ao venezuelano. A cada momento em campo, o camisa 77 entrega tudo de si. Mas não só de vontade, tem jogado muita bola também.

Entre os jogadores do Fortaleza, Kervin integra o topo em participações diretas em gols, com sete — três tentos marcados e quatro assistências —, ao lado de nomes como Lucero e Moisés, figuras de extrema relevância no clube. No Estadual, chega à final com o status de principal garçom da competição, com três passes que resultaram em bola na rede, dividindo o posto com Mugni, do Ceará.