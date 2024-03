Kuscevic e Matheus Felipe comandam defesas de Fortaleza e Ceará na final do Cearense

Foto: Aurélio Alves/O POVO e Felipe Santos/Ceará SC Kuscevic e Matheus Felipe irão protagonizar duelo de xerifes na primeira final do Cearense.

Na corrida pelo título do Campeonato Cearense de 2024, cada passo dado por Ceará e Fortaleza nos dois jogos a serem disputados — hoje e no próximo sábado, 6, ambos no Castelão — será imprescindível para decidir quem levanta a taça ao apito final.

Com estilos de jogos que foram se encontrando e se afunilando a cada embate, as campanhas de Vovô e Leão se destacaram em relação às demais equipes, e não apenas pelos números. O sonho do troféu também passa pelo equilíbrio entre os setores.

Se no ataque Kervin Andrade e Erick Pulga se destacaram, ainda que com baixa idade, na defesa a experiência e maturidade de Benjamín Kuscevic e Matheus Felipe também foram diferencial e podem ser um positivo elemento surpresa para ambos no jogo de hoje, às 16h40min, pela primeira final do Estadual.

Do lado do mandante do jogo, Fortaleza, apesar do momento conturbado com recentes resultados negativos — três derrotas seguidas —, Kuscevic pode trazer a segurança que faltou nas últimas três partidas, em que o grupo vai vazado cinco vezes. O número só não é maior exatamente por conta do defensor, que tem sido crucial em momentos em que o grupo parece mais exposto na retaguarda.

Para além da confiança defensiva, o chileno, emprestado pelo Coritiba até o final desta temporada, também pode agregar ofensivamente como em outras partidas, com a criação de jogadas e também chances para finalização em jogo aéreo — acertou uma bola na trave no último Clássico-Rei, por exemplo.

Do lado do Vovô, Matheus Felipe pode se destacar com a força física e a polivalência. Na campanha do Alvinegro de Porangabuçu na atual temporada, o defensor tem sido o atleta que mais contribui ofensivamente e defensivamente.

Na zona de ataque, ele, inclusive, foi o diferencial do Ceará no primeiro Clássico-Rei do ano, quando fez gol. Também teve importante papel marcando os rivais tricolores, apesar da expulsão no primeiro tempo.

No campo defensivo, o camisa 42 é um dos mais fortes do plantel comandado por Mancini, tendo um índice de acertos de quase 90% nos 11 jogos em que entrou em campo. É principalmente dele que nascem as construções ofensivas do Ceará em 2024.

Em campanha geral, ambas as equipes estão invictas no campeonato. O Fortaleza conquistou quatro vitórias e três empates, com 18 gols marcados e seis tomados nos sete jogos iniciais. A trajetória do Ceará possui os mesmos números de jogos, triunfos e igualdades, mas o ataque alvinegro marcou 20 tentos e foi vazado sete vezes. Por ter melhores números, o Vovô será mandante no segundo e decisivo confronto.