Em partida truncada, sem grandes emoções para os dois lados e com bastate imposição física dos atletas, Fortaleza e Ceará empataram sem gols ontem, na Arena Castelão, pelo duelo de ida da final do Campeonato Cearense 2024.

O empate na ida deixou tudo em aberto para o duelo decisivo, no próximo sábado, 6, às 16h40min, novamente no Gigante da Boa Vista. O vencedor do confronto garante o título. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

Fortaleza 0x0 Ceará: o jogo

O Clássico-Rei teve início nas arquibancadas, com a festa das torcidas. Os tricolores elaboraram um mosaico em referência ao personagem “Bart”, do Simpsons, mascote da principal organizada do clube. Pelo lado alvinegro, uma festa mais modesta, mas com muita potência na garganta para cânticos de amor e os provocativos ao rival. Nas arquibancadas, estenderam duas camisas, além do símbolo da organizada.

Em campo, assim como nas arquibancadas, um primeiro tempo equilibrado, com alternância de domínio, com Ceará e Fortaleza dividindo a posse de bola.

O time de Vojvoda procurava "encaixotar" o Ceará no meio-campo, impedindo que Lourenço contribuísse para a construção, assim como Aylon, que, mesmo atuando na ponta-direita, descia para contribuir na fase construtiva.

Em contrapartida, o Leão dependia muito de Lucero e Moisés para iniciar as jogadas ofensivas, devido à ausência de um meio-campista com características construtivas. Com isso, o clube arriscava muitos cruzamentos na área, por cima e por baixo, na tentativa de encontrar um cabeceador, além da procura pelo elemento-surpresa nas costas da defesa do Ceará.

O time de Mancini, por sua vez, na fase ofensiva, concentrava as jogadas pelos lados do campo. Erick Pulga, com a marcação de Dudu e Brítez, encontrou dificuldade para aproveitar a velocidade. Para participar mais do confronto, passou a ter liberdade posicional, conseguindo flutuar em campo.

Em finalizações, duas perigosas para cada lado: aos 3 minutos, Raí Ramos chutou cruzado e Aylon desviou para a defesa de João Ricardo. Aos 18, Matheus Bahia arriscou de fora da área e mandou por cima do gol.

Para o Fortaleza, Hércules teve, aos 9 minutos, a bola para abrir o marcador no Castelão, após receber passe de Moisés entre a defesa, mas Bahia conseguiu fazer a recuperação. Aos 14, Lucero recebeu de Dudu e finalizou para fora.

O Leão voltou para a etapa decisiva com Marinho na vaga de Moisés. A entrada do camisa 11 deu novo ritmo a fase ofensiva tricolor, com o ponta-esquerda utilizando-se da velocidade e do drible para vencer os adversários no um contra um.

Com o ímpeto do rival, o Ceará baixo as linhas e passou a buscar o contra-ataque para chegar próximo da meta de João Ricardo. Erick Pulga era a válvula de escape.

Aos 11 minutos, a primeira chance clara do Fortaleza no confronto: Dudu recebeu na direita, finalizou cruzado e Richard defendeu. No rebote, Lucero tentou o arremate, mas foi travado.

Mesmo sem conseguir produzir tanto no ataque, o Ceará criou duas oportunidades para abrir o marcador: aos 28, Saulo ganhou de Kuscevic e saiu cara a cara com João Ricardo, mas parou no arqueiro. Assim como Pulga, aos 32, em arremate de média-longa distância direcionado ao ângulo.