Torcedores de Fortaleza e Ceará lotam bar para assistir à final do Estadual

Foto: João Vitor Umbelino Com mesas com torcedores tricolores, alvinegros e até rivais juntos, o clima de paz continuou no local desde o início da partida até o apito final

Ceará e Fortaleza duelaram mais uma vez em um final do Campeonato Cearense, neste sábado, 30, e como todo Clássico-Rei, a cidade parou para assistir à primeira partida da grande decisão.

Um dos locais escolhidos pelos torcedores dos dois times foi o Bulls Beer, na Aldeota. Com boa presença tanto de tricolores quanto de alvinegros, o local ficou lotado de adeptos ansiosos pelo confronto.

Juntos há quase 5 anos, o casal Beatriz e Rafael costuma assistir aos jogos do Ceará juntos — seja no estádio ou não. Segundo ele, o casal encontrou no bar um refúgio para tentar simular o clima do Castelão. “Às vezes você está em casa e fica aquele negócio só você e a televisão, não tem um agito”, explicou Rafael.

Beatriz e Rafael sempre tentam assistir aos jogos juntos Crédito: João Vitor Umbelino

Outro casal que preferiu assistir ao clássico pela telona projetada na parede do bar foi Karla e Rodrigo. Natural de São Paulo, Rodrigo aproveitou a visita à namorada para assistir ao Tricolor, time de Karla.

Perguntados sobre o motivo pela escolha do local para acompanhar o duelo, ela explicou que gosta da tranquilidade do ambiente e que, diferentemente do pai, que foi ver o jogo no estádio, não tem coragem de ir para um Clássico-Rei.

Karla e Rodrigo assistem ao jogo Crédito: João Vitor Umbelino

A tranquilidade no ambiente foi realmente um dos pontos positivos para quem escolheu o Bulls Beer para acompanhar ao jogo. Com mesas com torcedores tricolores, alvinegros e até de amigos rivais, o clima de paz continuou no local desde o início da partida até o apito final.

Esse fato, inclusive, surpreendeu Kássio Arruda, que foi assistir ao primeiro confronto da final do Estadual com seu padrasto, Tiago Magalhães. Assistindo a um jogo juntos pela primeira vez, os torcedores rivais exaltaram o clima amistoso entre as torcidas.

Tiago e Kássio assistiram a um jogo no bar juntos pela primeira vez Crédito: João Vitor Umbelino

“É uma sensação boa. Saber que existem cantos em que não tem briga num Clássico-Rei. Último clássico que fui assistir em um bar, teve briga. Então estar aqui e só torcer e ver meu time jogar é uma sensação muito boa”, relatou Kássio.

Apesar do 0 a 0 no placar, ambas as torcidas aplaudiram os times ao final do jogo, reafirmando o clima amistoso no bar e mostrando que é possível torcedores rivais existirem em coexistência num ambiente sem qualquer conflito, apenas incentivando seu time e aproveitando um grande clássico como o nosso.