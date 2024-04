Mancini valoriza Ceará em Clássico-Rei "tenso", mas aponta necessidade de evolução no ataque

Foto: AURÉLIO ALVES Vagner Mancini, técnico do Ceará

O empate sem gols somado por Ceará e Fortaleza na primeira final do Campeonato Cearense de 2024 pouco refletiu sobre o enredo da partida. Dos dois lados, Vovô e Leão demonstraram uma maior evolução e um jogo mais disputado em relação aos Clássicos-Reis anteriores do ano e esse foi um dos pontos debatidos pelo técnico do Alvinegro de Porangabuçu, Vagner Mancini, após a partida.

Em análise ao que foi o jogo no gramado da Arena Castelão, o treinador apontou que as mudanças aplicadas pelo adversário, Fortaleza, deram um enredo maior de disputa ao duelo e consequentemente gerou um embate mais tenso, ainda que mais evoluído.

"Vimos um jogo muito equilibrado. O Fortaleza veio com uma formação diferentes das últimas partidas e isso, de certa forma, tornou o jogo mais cheio de duelos. (...) Esperávamos isso do jogo. Sempre que você vai decidir uma final de campeonato contra o seu arquirrival é natural que seja um jogo tenso, que o ambiente esteja mais aflorado para algumas coisas como o nervosismo, a parte emocional e tudo isso faz parte da partida", frisou ele.

Dentro dessa fala, entretanto, Mancini destacou gostou de visualizar a evolução que o grupo alvinegro demonstrou, apesar do resultado final de igualdade.

"Estou vendo que o Ceará a cada jogo vem melhorando muito em alguns quesitos. Assim como eu tenho dito em algumas coletivas, a gente tem que fazer ajustes para que a gente tenha um time maduro. Mas pra 90 dias, o Ceará me agrada muito. Não agrada 100% porque falta um pouco de tempo para ajustar outras coisas."

O discurso não ficou apenas num tom de cobrança, entretanto. Ao falar sobre o que mais gostou, o treinador do Ceará disse que a maturidade demonstrada nos 90 minutos decisivos e a sapiência em saber a hora de aplicar diferentes conceitos no jogo.

"O que mais gostei foi da maturidade que teve ao não dar muitas oportunidades para a equipe do Fortaleza. Esse é o ponto mais alto do jogo de hoje. Tivemos um sistema defensivo que sofreu pouco e uma equipe hoje mais resiliente, que sabe a hora certa de parar o jogo, tocar a bola, de acelerar o jogo", afirmou.

Por onde passa a evolução

Por conta do empate sem gols no primeiro jogo, o Ceará precisa da vitória para levantar a taça no próximo sábado, 6. Às 16h40min, as equipes se enfrentam na Arena Castelão, com mando de campo pro Vovô, e para colocar a mão na taça o técnico Vagner Mancini salientou que deve encontrar o jogo a propor no ataque.

"Nossa linha de quatro fez um grande jogo, se comportou muito bem. Temos um bom meio de campo, com jogadores versáteis. Temos um saldo propositivo. (...) Na frente, o Pulga hoje é dono da posição e há uma briga lá na frente. E Aylon tem uma leitura de jogo muito boa e muito importante. É um atleta de confiança, que só num gesto ele sabe o que deve fazer. Ali no camisa 9 a gente tem alterado e buscado evolução. Joga um ou outro, tenho uma carta na manga que ainda não usei, de um atleta que ainda não usei, ou jogar de uma forma diferente. (...) Mas em cada jogo a gente tenta usar o que é melhor para a equipe e ao longo do tempo a gente vai entendendo e fazendo com que eles estejam dentro da estratégia. A defesa e o meio menos, mas o ataque a gente monta quando monta a estratégia da partida", finalizou.