Vojvoda destaca recuperação de confiança após Clássico-Rei e projeta semana decisiva

Foto: Samuel Setubal Técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda

Ciente do momento complicado vivido pelo Fortaleza na temporada, o técnico Juan Pablo Vojvoda analisou o empate sem gols do time tricolor com o rival Ceará na primeira final do Campeonato Cearense, disputada na tarde de ontem, 30, na Arena Castelão.

Na oportunidade, o comandante argentino enfatizou que não ficou satisfeito com o resultado, mas ponderou que a atuação no Clássico-Rei contribui com a recuperação da confiança por parte do elenco leonino - que acumulava três derrotas consecutivas no ano.

“Necessitamos dessa confiança, de recuperar esse momento. Não estou feliz com o empate, porque, é verdade que é uma final que se define em 180 minutos, mas sabemos também do momento, do contexto e das sensações do futebol. Nosso estado anímico não era o melhor. Não vou esconder isso. Então conseguimos recuperar parte da confiança, mas temos que continuar trabalhando nisso”, disse o treinador.

Com um futebol frustrante na temporada, o Leão do Pici conseguiu elevar um pouco do seu nível no confronto diante do maior rival. Na partida, Vojvoda fortaleceu a defesa e o meio-campo ao organizar sua equipe em campo no formato 3-5-2 na fase ofensiva e 5-3-2 na fase defensiva.

Agora, com um leve respaldo junto à torcida, o time tricolor precisa virar a "chave" e focar na Copa Sul-Americana. Isso porque na quarta-feira, 3, o Fortaleza encara o Sportivo Trinidense-PAR, no jogo de estreia da competição continental.

“Quanto a semana que começa a Sul-Americana, todos estão falando das finais dos estaduais. Quando eu estava fora, no Chile ou Argentina, eu não compreendia o que representava o Estadual, pois todos os times da América do Sul dão muita importância para a Copa Sul-Americana. Eu sei que temos um grupo difícil, e como sou argentino, muitas vezes leio todo dia o jornal e na Argentina todos os times estão falando 'começa a Libertadores ou começa a Sul-Americana'", disse.

Apesar de destacar a relevância da Sula, Vojvoda também reconheceu que pode "aliviar" no jogo diante do time paraguaio para poder focar seus esforços no duelo de volta da final do Campeonato Cearense. No sábado, 6, o Tricolor do Pici volta a medir forças contra o Ceará, na Arena Castelão, almejando o inédito e histórico hexacampeonato estadual.

“Sabemos da importância do Estadual, mas tenho que ser sincero. Uma vez que passar a final do Estadual, nós iremos seguir na Sul-Americana e começa o Brasileirão. Então temos que começar bem nesse jogo da Sul-Americana. Somos os últimos finalistas e eu gosto de jogar torneios internacionais. Mas, bem, nesse momento, estamos no meio de uma final, e as finais são importantes. Um título é sempre importante."