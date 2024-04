A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou, na noite de ontem, a primeira parcial da segunda final do Campeonato Cearense de 2024. Ao todo, 47.500 torcedores já estão confirmados para o duelo entre Ceará e Fortaleza pela taça do Estadual, que ocorre no próximo sábado, 6, às 16h40min, na Arena Castelão. (Iara Costa)