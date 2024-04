Em meio às finais do Estadual, Fortaleza mira estreia na Copa Sul-Americana

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Yago Pikachu deve ganhar chance como titular do Leão

Após a primeira partida da final do Campeonato Cearense, o Fortaleza volta suas atenções para o jogo de estreia na Copa Sul-Americana. O Tricolor enfrenta o Sportivo Trinidense-PAR amanhã, às 21 horas (de Brasília), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

O Leão do Pici enfrenta um momento delicado na temporada. Com o empate em 0 a 0 diante do Ceará, na primeira decisão do Estadual, a equipe acumula uma sequência de quatro jogos sem vencer (três derrotas e uma igualdade), tendo sido o último triunfo na semifinal do Cearense, diante do Maracanã, no dia 17 de março.

Em busca de soluções para voltar a vencer, o Fortaleza foi a campo com formação tática diferente no Clássico-Rei do último sábado, 30, voltando a utilizar três zagueiros e três volantes. O time apresentou solidez defensiva, mas poucas alternativas ofensivas, principalmente em razão do desempenho dos atacantes Moisés e Lucero.

Para enfrentar o adversário paraguaio, Juan Pablo Vojvoda poderá se valer de uma escalação alternativa, visando poupar o elenco principal para a final do Estadual. A tendência é que o treinador dê minutagem para nomes pouco utilizados e também tente resgatar a confiança de algumas peças do elenco, até pelo mau momento do rival estrangeiro.

Agora, com o compromisso internacional na agenda, o Tricolor chegará com menor tempo de preparação para a decisão da final estadual, que ocorre no próximo sábado, 6. Sobre a agenda apertada, Vojvoda reiterou a importância de ambas as competições e se mostrou focado no duelo pela Sula.

“Sabemos da importância do Estadual, mas tenho que ser sincero. Uma vez que passar a final do Estadual, nós iremos seguir na Sul-Americana e começa o Brasileirão. Então temos que começar bem nesse jogo da Sul-Americana. Somos os últimos finalistas e eu gosto de jogar torneios internacionais. Mas, bem, nesse momento estamos no meio de uma final, e as finais são importantes. Um título é sempre importante", disse o técnico.

Apesar de o Fortaleza ter caído em um grupo difícil na fase de grupos do torneio continental, o primeiro adversário não representa grande perigo — ao menos na teoria. Vice-lanterna do Campeonato Paraguaio, o Sportivo Trinidense acumula dois empates, duas derrotas e uma vitórias nos últimos cinco jogos. O time é o menos favorito da chave e possui o menor poderio ofensivo.

Após enfrentar o adversário paraguaio, o Fortaleza encara, na próxima semana, o boliviano Nacional Potosí pela segunda rodada da Sul-Americana. Além dos compromissos internacionais, o Fortaleza terá, ainda neste mês, a estreia do Brasileirão e a disputa das quartas de final da Copa do Nordeste.



Sem Calebe e com Luquinhas, Fortaleza viaja para enfrentar Sportivo Trinidense

O Fortaleza embarcou na tarde de ontem com destino ao Paraguai, onde duelará com o Sportivo Trinidense-PAR, pela primeira rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana. A delegação saiu do Aeroporto Internacional Pinto Martins até o Aeroporto Internacional de Guarulhos em voo comercial. De lá, seguiu em avião fretado para Assunção.

Para o duelo, Vojvoda relacionou 25 atletas, entre eles o volante Pedro Augusto e os meio-campistas Kervin Andrade e Luquinhas. O lateral-direito Tinga, o lateral-esquerdo Thauan Lara e o meio-campista Calebe não foram convocados.

Tinga e Rossetto seguem se recuperando de lesões musculares no departamento médico, enquanto Calebe atuou por seis minutos no Clássico-Rei e deixou o gramado chorando. A situação clínica do meio-campista deve ser atualizada uma hora antes do duelo pela Sul-Americana, assim como a ausência do lateral-esquerdo Thauan Lara.

Diante do Sportivo Trinidense, o Fortaleza deve ser escalado com time misto, visando à final do Campeonato Cearense. A provável escalação do Tricolor do Pici tem Santos; Dudu, Brítez, Cardona e Escobar; Hércules, Pochettino e Kervin Andrade; Pikachu, Moisés e Galhardo.

O retorno à capital cearense acontecerá na quinta-feira, 4.

Relacionados do Fortaleza para enfrentar o Sportivo Trinidense