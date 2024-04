Por que retorno de Castilho é crucial para o Ceará na busca pelo título estadual

Foto: AURÉLIO ALVES Castilho é peça-chave no meio-campo alvinegro

O Ceará segue sua preparação para o Clássico-Rei decisivo do próximo sábado, 6, em partida válida pela segunda partida da final do Campeonato Cearense, na Arena Castelão, às 16h40min. Para a decisão, o treinador Vagner Mancini pode ter um retorno importante no meio-campo alvinegro: Guilherme Castilho, desfalque no primeiro confronto por desconforto muscular.

O meia, que também atua como volante, foi baixa no duelo do último sábado, 30, devido à lesão e deu lugar ao argentino Lucas Mugni. Para este segundo e último jogo da decisão, Castilho pode aparecer novamente entre os relacionados e a sua presença, decerto, é benéfica ao Alvinegro de Porangabuçu.

Até as últimas partidas, o camisa 99 vinha sendo titular no setor de meio-campo de Vagner Mancini, formando trio com Richardson e Lourenço — este último ganhou a vaga de Recalde nas últimas partidas.

Com os três em campo, o Ceará ganha atributos que podem ser cruciais em um clássico: intensidade e marcação. Tendo Castilho entre os onze iniciais, o Vovô ganha também outro elemento que pode decidir uma partida: a bola parada.

Para o comentarista da Rádio O POVO CBN, Thiago Minhoca, Mancini tem tudo para se beneficiar com a volta do camisa 99. "Castilho acaba sendo um ganho pra Mancini no jogo de volta pela intensidade que imprime no meio de campo. Além do fato de ter a bola parada como arma poderosa e a finalização de média distância, Castilho costuma aparecer bem nos clássicos", afirmou.

E foi cobrando essas bolas paradas, seja de falta, pênalti ou escanteio, que Castilho tem sido personagem recorrente nos Clássicos-Rei. No primeiro embate contra o Fortaleza neste ano, por exemplo, o camisa 99 do Vovô deu duas assistências, uma dessas vindo de uma cobrança de escanteio.

No ano passado, Castilho acumulou dois gols jogando contra o Leão, um desses em cobrança de pênalti, além de boas atuações contra o rival.

Em 2024, o meia não começou o ano como titular, cedendo vaga justamente para Lucas Mugni, um dos reforços deste ano e seu substituto no último sábado, 30. Com a lesão do argentino no início da temporada, Castilho voltou à equipe titular, deu conta do recado e ganhou a confiança de Mancini.

Servindo como um elo entre meio-campo e ataque, ele forma, com Richardson e Lourenço, uma trinca com poder de marcação e intensidade, mas que também facilita a saída de bola da defesa, com passes rápidos e lançamentos longos.

Para este último jogo da decisão, Mancini poderá contar Castilho e torcer para que, quem sabe mais uma vez, o meia contribua positivamente ao Alvinegro, como já fez em outros Clássicos-Rei.