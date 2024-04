Lourenço exalta semana de treinos do Ceará antes de final do Estadual

Foto: Samuel Setubal Lourenço foi decisivo nas semifinais do Estadual

Com a semana cheia para treinos, o Ceará teve a oportunidade de se preparar para a segunda final do Campeonato Cearense. Amanhã, o Vovô decide título do Estadual diante do Fortaleza, às 16h40min, na Arena Castelão, após o empate sem gols no duelo de ida. O calendário cheio para atividades foi um ponto exaltado pelo meio-campista Lourenço em entrevista coletiva ontem.

"Foi uma semana muito produtiva, com muita conversa, muitos detalhes para ser resolvido. Muito importante ter esse tempo e a gente trabalhou bastante. Uma semana muito bem trabalhada, sim, para colocarmos os pingos nos is para chegarmos mais fortes nessa final e nesse jogo", pontuou o camisa 97.

Antes do primeiro Clássico-Rei decisivo, o Alvinegro tinha entrado em campo no meio de semana para enfrentar o Itabaiana-SE, pela fase de grupos da Copa do Nordeste. Agora, enquanto o Leão atuou no Paraguai pela Sul-Americana, o Vovô teve o período livre para descanso e treinos.

E o ambiente, de acordo com Lourenço, foi positivo. "É muito positivo e está todo mundo na mesma sintonia, no mesmo pensamento. Acredito que estando todo mundo no caminho certo, as coisas se encaminham para o bem. Todo mundo está pensando no mesmo objetivo, uma imagem só, e a gente fica mais forte ainda. O grupo tá bastante contente e comprometido, então acho que não tem como as coisas fugirem do controle. Quando chegar ali as coisas se unem pro bem e, se Deus quiser, tudo vai ocorrer ao nosso favor", exaltou.

Sinergia com a torcida

E falando em bom ambiente, Lourenço citou a importância da presença de torcida na decisão. Para ele, o torcedor alvinegro deve fazer uma bela festa e assim ajudar o clube a alcançar o troféu do Estadual. Hoje pela manhã, o Vovô realizará treino aberto em Porangabuçu, com a presença de torcedores, na última atividade antes da final.

"É importante para a gente e todos os clássicos que jogamos foi com a torcida deles (como mandante), mas, mesmo assim, a nossa em menos números conseguiu fazer uma festa bacana. Acredito que, em número maior, as coisas vão fluir mais ainda. O nosso torcedor vai lotar e vai ser uma festa linda. Contamos com eles", disse.

Decisivo nas semifinais do Cearense, diante do Ferroviário, anotando gols nos dois jogos, o camisa 97 falou sobre a possibilidade de anotar o tento do título, mas destacou a força coletiva.

"Acho que se acontecer, e o gol vier a ser meu ou de qualquer outro jogador, será um momento muito feliz. Acredito que se o Ceará for campeão com gol meu ou de qualquer outro atleta vai ser da mesma importância e a mesma comemoração, será um momento muito feliz. O importante é comemorarmos juntos e nos apoiar", disse o meio-campista.

Ceará solicita mudança de data da partida contra o Sport pelo Nordestão; entenda

O Ceará enviou, na manhã de ontem, um ofício ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para que a partida contra o Sport, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, marcada para a próxima quarta-feira, 10, seja adiada para o dia 20 deste mês.

O Alvinegro alega que a medida garante uma melhor preparação logística de ambos os times para a partida em caso de mudança de Estado. A data limite para realização das quartas de final do Nordestão é justamente dia 20, com a partida entre Fortaleza x Altos-PI.

O pedido do clube ocorre com base no posicionamento da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), que afirma não haver total segurança para que a partida seja realizada com torcida. A Federação Cearense de Futebol (FCF) pediu ao STJD que o duelo seja realizado em outro Estado.

O Sport ainda não se posicionou sobre a remarcação da partidas, mas entende a realização do jogo em Pernambuco como segura.