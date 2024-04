Disputa por artilharia do Cearense tem Pulga no topo e outros três atletas empatados

Foto: Lucas Emanuel/FCF Bola do Campeonato Cearense 2024

Além do título estadual, o Clássico-Rei de hoje à tarde, pelo segundo jogo da final do Campeonato Cearense, também decidirá o artilheiro desta edição. No momento, quem está no topo do ranking é o atacante Erick Pulga, do Ceará, com cinco gols marcados.

Na cola do camisa 16 do Vovô estão outros três jogadores. Dois deles são do Fortaleza: os atacantes Moisés e Yago Pikachu, ambos com três tentos na competição. Aylon, do Alvinegro de Porangabuçu, também figura com a mesma quantidade de gols dos atletas tricolores.

Assim, apesar do favoritismo para que Pulga mantenha a artilharia, a disputa está em aberto. O atacante do Vovô, inclusive, é o jogador do futebol cearense com mais tentos anotados na temporada (nove, no total), considerando todas as competições que as equipes disputaram até então. Aylon, com quatro tentos, é o vice-artilheiro em 2024 do Alvinegro.

Pulga tem sido o principal nome do Ceará e é a aposta para ser protagonista na decisão do Estadual, com a missão de balançar as redes pela primeira vez em um Clássico-Rei. Os tricolores também têm os nomes do setor ofensivo como principais esperanças para desequilibrar a final.

Pelo lado do Leão do Pici, o maior goleador deste ano é Pikachu, com seis bolas nas redes — além dos gols no Cearense, também marcou na Copa do Nordeste (2) e Copa Sul-Americana. Moisés e Lucero, que possuem cinco tentos cada, aparecem atrás na lista geral do Fortaleza.

O decisivo Clássico-Rei acontece às 16h40min de hoje, na Arena Castelão. Como o primeiro confronto terminou com igualdade no placar, nenhuma das duas equipes possui qualquer vantagem no tempo regulamentar — ou seja, quem vencer com a bola rolando será o campeão estadual. Em caso de novo empate, haverá disputa de pênaltis.