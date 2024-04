Gêmeos rivalizam em Clássico-Rei decisivo do Cearense e contam história inusitada

Foto: Fotos Samuel Setubal Marcos (esq.) é torcedor tricolor, e Fernando (dir.) é alvinegro

Uma história inusitada que, se contada de qualquer forma, parece mentira. Mas, de fato, a realidade coloca Fernando Antonio Lima e Marcos Antonio Lima, gêmeos univitelinos nascidos no dia 28 de outubro de 1968, em lados opostos quando o assunto é futebol: um torce para o Ceará e o outro para o Fortaleza.

A rivalidade futebolística entre os irmãos se iniciou no final da década de 1970. Até os 9 anos, influenciados pelo pai, José Ferreira da Silva, os gêmeos torciam para o Leão. Em 1977, os caminhos se descruzaram e um deles, Fernando, virou torcedor do Vovô, graças a um presente da mãe, Zeneida Lima da Silva: o futebol de botão.

À época, a genitora os presenteou com o campo de madeira e, além disso, trouxe, inocentemente, botões de Ceará e Fortaleza. Marcos, que a recebeu no portão, adiantou-se e pegou os "jogadores" do Tricolor do Pici, enquanto Fernando ficou com os do Alvinegro de Porangabuçu. A partir daí, cada um passou a carregar o amor por um clube.

“Tínhamos 9 anos, os dois torcedores do Fortaleza. A mamãe, todas as terças-feiras, tinha o hábito de ir ao Centro, na Igreja Coração de Jesus, para levar doações e fazer suas orações. Quando retornava para casa, sempre trazia algo para gente, brinquedo, chocolate. Numa das vindas dela, trouxe o Estrelão, o campo de futebol, e dois jogos de botão: o time do Fortaleza e o time do Ceará. Eu abri o portão para a mamãe entrar, quando chegou em casa, e peguei o do Fortaleza, restando o do Ceará para o Fernando. A partir daí, passou a torcer Ceará e eu continuei torcendo pelo Fortaleza”, contou Marcos.

A mudança de time de um dos irmãos não resultou em pressão do pai, torcedor do Fortaleza, nem em uma relação de rivalidade entre os gêmeos. Pelo contrário, até hoje, o ambiente é pautado pelo respeito, com liberdade para brincadeiras sadias entre os “arquirrivais”.

“Apesar de um ser Ceará e o outro Fortaleza, o papai nunca interferiu na mudança de time”, disse o alvinegro Fernando. “A nossa relação sempre foi harmoniosa e respeitosa, não existia rivalidade, além de uma gozação ou tiração de sarro na hora de perder, ou ganhar”, completou o tricolor Marcos.

Para o Clássico-Rei, Fernando torce para o retorno do Ceará ao topo do Estado, em um duelo de paz em campo e nas arquibancadas, enquanto Marcos quer um Fortaleza diferente diante do arquirrival nas quatro linhas para a conquista do inédito hexacampeonato do Cearense.



“Espero que seja um clássico de paz e que o Ceará quebre essa hegemonia que está com Fortaleza há cinco anos”, disse o fã do Vovô. “A minha expectativa para o Clássico-Rei de sábado é que o Fortaleza supere os últimos resultados contra o Ceará e saia campeão do Campeonato Cearense 2024”, enfatizou o apaixonado pelo Leão.