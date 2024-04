Goleiros Richard e João Ricardo podem ter peso decisivo na final do Cearense

Foto: Felipe Santos/cearasc.com | Lucas Emanuel/FCF No Clássico-Rei, um personagem tem se repetido em cada lado: o goleiro milagreiro

Um grande clássico é construído por diversos enredos de jogadores diferentes. No Clássico-Rei, um personagem tem se repetido em cada lado: o goleiro "milagreiro". E os arqueiros podem ter peso decisivo na partida que define o campeão do Estadual de 2024, hoje, às 16h40min, na Arena Castelão, após o empate sem gols no duelo de ida.

Na primeira partida da final do Campeonato Cearense, no último sábado, 30, o personagem principal foi João Ricardo, goleiro do Fortaleza, com defesas importantes, principalmente nos chutes de Saulo Mineiro e Erick Pulga, ambos no segundo tempo, intervenções cruciais para manter o placar de igualdade e evitar uma desvantagem do Tricolor do Pici no segundo e decisivo jogo.

Já do lado do Ceará, Richard tem sido um dos nomes mais marcantes nos últimos Clássicos-Rei. Titular após a lesão de Fernando Miguel, dono da posição no início da temporada, o camisa 1 do Vovô se destacou com defesas difíceis na vitória por 1 a 0 sobre o rival na Copa do Nordeste.

A mais emblemática foi a bola defendida na cobrança de falta de Marinho, nos minutos finais. Naquele confronto, o arqueiro do Vovô ainda realizou outras boas defesas, como na cabeçada de Yago Pikachu, no primeiro tempo.

Os destaques recorrentes dos goleiros não vêm de agora. No clube desde 2019, Richard tem sido importante para o Alvinegro de Porangabuçu em momentos cruciais, como na final da Copa do Nordeste de 2023, quando defendeu duas cobranças na disputa de pênaltis e contribuiu diretamente para a conquista do tricampeonato alvinegro no torneio regional.

Já no lado tricolor, João Ricardo — que já vestiu a camisa do Ceará — também se mostrou efetivo em decisão por penalidades, quando também defendeu dois chutes na final da Copa Sul-Americana. Contudo, o bom desempenho do arqueiro não foi suficiente para garantir o título internacional.

O primeiro clássico do ano, que terminou com o placar em 3 a 3, seria apenas um presságio da competitividade entre os dois finalistas do Estadual deste ano.

Com o empate em 0 a 0 no primeiro duelo da final do Cearense, qualquer novo placar de igualdade levará o jogo para uma disputa de pênaltis. Sendo assim, seja com a bola rolando ou em possíveis penalidades máximas, o Clássico-Rei contará com goleiros que crescem em decisão e podem fazer a diferença debaixo da trave.