Sport x Ceará, pelo Nordestão, terá público e será em Pernambuco, decide STJD

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu que a partida entre Sport x Ceará, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, na próxima quarta-feira, 10, às 21h30min, será realizada com a presença de público e disputada na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

A decisão do STJD é uma resposta à solicitação da Federação Cearense de Futebol (FCF) de a partida ocorrer com portões fechados ou em outro Estado por falta de segurança. O pedido partiu após o atentado de torcedores do Rubro-Negro da Ilha do Retiro contra a delegação do Fortaleza em Pernambuco, no dia 22 de fevereiro.

"A FCF respeita decisão do STJD, porém, aspirava que uma outra posição fosse adotada diante dos lamentáveis e consecutivos episódios ocorridos. Nesta oportunidade, reitera que jamais irá deixar de fazer todo o possível para atender aos interesses de seus filiados", comunicou a entidade máxima do futebol cearense, que também havia citado outros casos de violência de torcedores do Sport.

Antes da decisão, o Tribunal pediu que todos os envolvidos na partida, como os próprios clubes, a FCF e a Polícia Militar de Pernambuco se manifestassem sobre a situação. A PM, inclusive, mostrou-se favorável a jogo com portões fechados porque não seria possível garantir "absoluta segurança".

"A FCF entende que a manifestação da Polícia Militar de Pernambuco, órgão responsável pela segurança dos cidadãos daquele estado, é clara quanto aos riscos que circundam a partida, visto todo o histórico de violência já existente, além do clima e animosidade que se criou desde a tentativa de homicídio contra a delegação do Fortaleza Esporte Clube", disse a Federação por meio de nota.

O STJD também não atendeu à solicitação feita pelo Ceará para a mudança de data da partida contra o Sport. O Alvinegro havia pedido que o jogo fosse transferido do dia 10 para 20 deste mês.

Confira o parecer da FCF:

"A Federação Cearense de Futebol (FCF) vem, diante da decisão proferida do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD), que entendeu por manter a realização da partida entre Sport e Ceará, marcada para o dia 10/04/2024, com a presença de torcida, manifestar respeitosa discordância e preocupação.

A FCF entende que a manifestação da Polícia Militar de Pernambuco, órgão responsável pela segurança dos cidadãos daquele estado, é clara quanto aos riscos que circundam a partida, visto todo o histórico de violência já existente, além do clima e animosidade que se criou desde a tentativa de homicídio contra a delegação do Fortaleza Esporte Clube.

Restringir a presença das torcidas organizadas não irá coibir que os vândalos, que se dizem torcedores, venham a praticar atos delituosos, que comprometem a integridade de todos os presentes, como já foi visto anteriormente, em inúmeras oportunidades.

A FCF respeita decisão do STJD, porém, aspirava que uma outra posição fosse adotada diante dos lamentáveis e consecutivos episódios ocorridos. Nesta oportunidade, reitera que jamais irá deixar de fazer TODO O POSSÍVEL para atender aos interesses de seus filiados.



Como forma de proteção aos seus membros, a Federação Cearense comunica, desde já, que irá atuar junto a CBF e ao STJD para que sejam apresentadas, pelas autoridades públicas e desportivas do Estado de Pernambuco, assim como da agremiação do Sport (na qualidade de clube mandante), todas as garantias necessárias para promover a ABSOLUTA SEGURANÇA não somente da diretoria, comissão técnica e atletas do Ceará, mas de todos os torcedores presentes na Arena Pernambuco.

Por fim, o que se almeja é que nenhum episódio de violência volte a ser registrado e que efetivamente as agremiações, torcedores, imprensa e demais personagens que trabalham para a realização do evento possam ir e vir com segurança aos estádios e que o espetáculo chamado futebol possa voltar a ser o centro do saudável debate futebolístico. Parafraseando Jean Paul Sartre: “A violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota”.