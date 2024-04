Na final do Cearense, torcedores exaltam legado de Alan Neto, o eterno Trem Bala

Foto: AURÉLIO ALVES Alan Neto apresentava o Trem Bala

No Clássico-Rei que marcou a grande final do Campeonato Cearense, com o Ceará se sagrando campeão nos pênaltis, o ícone do jornalismo cearense, Alan Neto, o eterno Trem Bala, seria homenageado antes da bola rolar. O minuto de silêncio simbólico foi impedido pelo atraso ocorrido na partida, mas os torcedores que estiveram no local expressaram a saudade do lendário comunicador.

O colunista do O POVO foi uma figura emblemática da crônica esportiva cearense pela sua irreverência e originalidade. Em grandes jogos, como a final de ontem, sua análise seria uma das mais esperadas.

Nos arredores da Arena Castelão, no primeiro clássico após a morte de Alan, admiradores que estavam nas duas torcidas comentaram, com saudade, a tristeza de não poder ver uma análise do jornalista após a final.

Marcos Mateus de 29 anos, estava na torcida do Fortaleza e relatou que era triste assistir ao primeiro Clássico-Rei depois de “uma era que o Alan Neto ficou marcado”. Para ele, é um “momento especial” e o confronto sentirá muita saudade da figura que foi o comunicador.

“Ele sempre foi uma marca com o seu jeito de fazer o esporte, seus comentários sempre puxavam a responsabilidade para fazer cobranças, sempre de um jeito muito alegre”, completou.

Na torcida do Alvinegro, Luciano Medeiros, de 35 anos, comentou que Alan Neto já faz uma falta enorme. “Era um cara fora de série. Vai fazer muita falta daqui para frente. Creio que, lá de cima, ele tá acompanhando esse grande clássico”, disse.

Rafael Façanha, de 44 anos, também torcedor do Ceará, sempre foi grande fã de Alan e disse que “Aquele dedo girando vai ficar marcado para sempre na história do futebol cearense. I love you ferrão, Alan Neto. A torcida do Ceará tá contigo. Um abraço nessa tua passagem para outra dimensão”.

“Desejo a Deus que o Alan Neto seja bem recebido. Um cara que sempre foi divertido, sempre com aquela coerência sendo leve. Ele era o futebol sem papas na língua”, finalizou.

Torcedor do Tricolor, Luis Acioly, disse que acompanha o futebol cearense assiduamente de 1971, e é fã de Alan desde essa época. ”Sou fã do grande Alan Neto, o ‘Trem Bala’, o ‘Príncipe’. Pela primeira vez, depois desses anos todos, vamos acompanhar uma decisão do campeonato, Ceará e Fortaleza sem seus comentários”, contou.

“É uma grande tristeza. Hoje é uma grande festa no Castelão, mas acompanha uma grande tristeza. Sei que ele está vendo esse jogo lá juntinho de Deus no céu, igual um campeão”, completou.



Aberto ao público, o velório do icônico jornalista ocorreu na manhã da última quinta-feira, 4, e reuniu familiares, amigos, admiradores, grandes personagens da mídia esportiva e autoridades. No mesmo dia, também foi realizada uma missa no período da tarde, com o sepultamento – esse fechado à família – ocorrendo no período da noite.