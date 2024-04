"Nós tínhamos a certeza", comemora Mancini após segundo título estadual pelo Ceará

Foto: Aurélio Alves Mancini comemorando título do Ceará de campeão cearense

Na importante conquista estadual do Ceará, que chegou à 46ª taça local, o técnico Vagner Mancini foi um dos pilares para o triunfo sobre o rival Fortaleza na decisão. Com o título, o comandante se torna bicampeão cearense pelo Vovô. Em sua primeira passagem pelo clube à beira do campo, o técnico venceu o Campeonato Cearense de 2011.



Na ocasião, o Ceará levou o título com uma campanha parecida com a da atual temporada. Em 2011, o time teve quatro vitórias e quatro empates em oito jogos, além de 20 gols marcados e sete sofridos. Nesta temporada, o Vovô protagonizou quatro triunfos e cinco empates, com 21 gols marcados e oito sofridos.

"Esse título tem um peso muito importante. Não só para ser uma virada de chave do Ceará, mas por tudo aquilo que vem acontecendo dentro do clube nesse ano", disse o treinador. "Nós tínhamos a certeza que o título seria nosso. Enfrentamos o Fortaleza em quatro jogos e fomos ligeiramente superior em todos", completou.