Pulga cutuca Fortaleza após título do Ceará: "Nem o Brasil foi hexa, por que eles vão ser?"

Foto: Aurélio Alves/O POVO Erick Pulga comemora título do Campeonato Cearense de 2024 conquistado com o Ceará.

Nas comemorações da conquista do título cearense de 2024 pelo Ceará, o artilheiro do campeonato com cinco gols, Erick Pulga, cutucou o rival Fortaleza, que buscava a sexta taça estadual consecutiva.

Em entrevista à Rádio O POVO CBN, o camisa 16, um dos principais nomes do Vovô na temporada, enfatizou a importância da conquista do Alvinegro de Porangabuçu, que não conquistava o título local desde 2018.

"Significa muito. A gente estava precisando muito desse título. A gente vem trabalhando forte e o primeiro objetivo era conquistar o Cearense. E uma coisa é: nem o Brasil foi hexa, por que eles vão ser?", pontuou o artilheiro.

O Ceará conquistou seu 46° título estadual ontem, ao vencer o Fortaleza por 3 a 2 nas cobranças de pênalti. No tempo regulamentar, as equipes empataram em 1 a 1, com tentos marcados por Saulo Mineiro para o Vovô e Lucero para o Leão.

Na comemoração, Pulga também salientou a felicidade em conquistar o título com a camisa que um dia defendeu como torcedor, das arquibancadas do Gigante da Boa Vista.

"Muito feliz em conquistar meu primeiro título no Ceará, onde trabalhei muito pra chegar nesse momento. Muitas vezes vi o Ceará perder título na arquibancada e ia pra casa triste, mas hoje estou aqui em campo conquistando título e escrevendo mais uma vez meu nome na história do Ceará", frisou.