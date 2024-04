Retorno ao topo: Ceará conquista título estadual com narrativas heroicas

Foto: AURÉLIO ALVES Richardson, ídolo alvinegro, comemora título estadual

Após cinco anos, o Ceará voltou a conquistar um Campeonato Cearense. Enfrentando o seu maior rival, o Fortaleza, o Alvinegro triunfou nos pênaltis após os dois jogos da final terminarem empatados. Ontem, no tempo normal, Saulo marcou o gol do Vovô; nas penalidades, Richard foi o responsável por defender duas cobranças.

Com um ataque, que assinou 21 gols no torneio, sendo liderado pelo artilheiro Erick Pulga — que balançou as redes cinco vezes – e uma defesa vazada oito vezes, a equipe de Porangabuçu levantou a taça de forma invicta, com quatro vitórias e cinco empates — contando apenas o tempo regulamentar. Para além dos números, uma narrativa heroica de quebra de hegemonia com personagens memoráveis.





O Ceará começou o torneio — e a temporada — com um empate ante o Maracanã no estádio Presidente Vargas. Na ocasião, o elenco reformulado apresentava uma onzena composta quase que inteiramente por estreantes, tendo apenas dois atletas do elenco remanescente mantidos entre os titulares.

Naquele momento, o estreante Fernando Miguel era o capitão do Vovô. Tido como uma das principais contratações para o ano, posto que seria um ponto de referência em liderança e passaria segurança na meta, o goleiro viria a se lesionar gravemente, algo lamentável no Ceará, mas que abriu espaço para um herói que seria consagrado ao término da competição.

Na sequência da fase de grupos, o Ceará até voltou a empatar mais uma vez, no 3 a 3 eletrizante contra o Fortaleza naquele certame. Na partida, Saulo marcou o gol de empate com uma penalidade nos minutos finais. Decisivo naquele instante, o atacante voltaria a ser um personagem nas finais. Contudo, os outros três confrontos daquele certame foram de vitórias alvinegras contra Floresta, Atlético-CE e Caucaia.

Classificado na liderança do grupo, o Vovô avançou diretamente para as semifinais, pulando as quartas. Chegando a data do confronto eliminatório, o Ceará enfrentou o Ferroviário em um Clássico da Paz que vinha em um momento de fragilidade defensiva da equipe de Mancini.

O Tubarão da Barra não vendeu barato a classificação. Um pesado jogo de ida, decidido nos minutos finais, com gol de Barceló, seguido de um duro empate no jogo de volta, por 1 a 1, classificaram o Ceará para a final, na qual lutaria para impedir o hexacampeonato de seu rival e empatar os títulos em 46 para cada lado.

No confronto de ida da final, o Ceará até foi superior, mas desperdiçou sua melhor chance, que havia caído nos pés de Saulo Mineiro. O placar zerado refletiu a falta de criação das equipes que, nas poucas chances que tiveram, esbarraram nos goleiros.

Para o duelo final, o atacante tido como vilão na ida foi escolhido para começar entre os titulares. Mesmo com a desconfiança da torcida, o heroísmo não é decidido antes do apito inicial em decisões. Saulo marcou o gol do Ceará no tempo regulamentar. Nas penalidades, Richard defendeu os pênaltis de Yago Pikachu e Imanol Machuca.