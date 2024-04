Richard e Saulo Mineiro: os grandes personagens da final do Cearense 2024

Foto: AURÉLIO ALVES Richard se destacou em conquista alvinegra

O retorno do Ceará ao topo do Campeonato Cearense contou com atuações de destaque de dois personagens muito identificados com o clube: Richard, o "paredão" que brilhou nas penalidades, e Saulo Mineiro, que deu a volta por cima após fracas atuações e gols perdidos ao balançar as redes no tempo normal contra o Fortaleza. A dupla foi decisiva para o Alvinegro erguer novamente a taça do Manjadinho e quebrar a hegemonia do Tricolor no Estadual.

Richard, o guardião incansável das redes do Ceará, consagra-se de vez na galeria dos grandes ídolos do clube alvinegro. Desde 2019, ele tem sido uma figura constante nos altos e baixos do clube.

Seja enfrentando momentos de crise ou celebrando glórias, o arqueiro sempre se destaca nos momentos cruciais. Assim como fez na Copa do Nordeste de 2023, quando brilhou ao defender penalidades contra o Sport, garantindo o título da Lampions, Richard repetiu a dose na final do Campeonato Cearense.

Depois do empate em 1 a 1 no tempo normal, o arqueiro de 33 anos, que completou 121 partidas pelo Ceará, manteve-se seguro e defendeu as penalidades de Pikachu e Machuca, além de contar com a sorte na cobrança pra fora de Tinga. O título do Campeonato Cearense é o terceiro do jogador com a camisa do Vovô — conquistou também dois Nordestões (2020 e 2023).

“Eu estou aqui para servir a nação, se eles estão felizes, eu também estou. Estou aqui por eles. Todo mundo, independente de quem está em campo, tem que incorporar esse espírito de time de povo, de time que corre e não desiste”, afirmou o emocionado Richard após o título.

No tempo normal, Saulo Mineiro foi o principal personagem alvinegro da final. Não fosse o tento de empate de Lucero, o camisa 73 poderia ter marcado o gol de título.

Apesar da forte identificação com o clube, Saulo era um protagonista improvável antes do Clássico-Rei. Considerado reserva na atual temporada, a presença dele entre os titulares contra o Fortaleza foi a grande surpresa na escalação montada por Vagner Mancini.

O atacante ficou marcado no jogo de ida por perder um gol inacreditável frente a frente com João Ricardo. Mas ontem, com a pontaria calibrada, o centroavante acertou um chute indefensável para o arqueiro tricolor e foi as lágrimas.

Sua jornada no futebol sempre foi marcada por desafios, incluindo um distúrbio cardíaco que quase o fez desistir do futebol aos 17 anos. Porém, o Ceará não só lhe deu uma chance em 2020, o contratando do Volta Redonda na Série D, como também custeou a cirurgia que o curou, permitindo que ele continuasse saudável para seguir no esporte.

Após receber vários "nãos" de clubes ao longo da carreira, foi no Vovô que Saulo encontrou o acolhimento necessário para superar suas adversidades. A torcida alvinegra passou a chamá-lo carinhosamente de "Coração Valente".

Depois de uma rápida passagem no futebol japonês, o atacante retornou ao clube na temporada passada para levantar seu primeiro troféu pelo Ceará e ajudar a encerrar o jejum de títulos no Estadual.