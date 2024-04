⁠Ceará atinge primeiro objetivo do ano e tem decisão no Nordestão antes da Série B

Foto: AURÉLIO ALVES Treinador conquistou segunda taça estadual à frente do Vovô

O retorno ao topo do Estado com a conquista do Campeonato Cearense 2024 e a interrupção da sequência de títulos do arquirrival Fortaleza fizeram o Ceará alcançar o primeiro objetivo da temporada. A equipe de Vagner Mancini tinha como claro alvo o título local. Isso ficou nítido, principalmente, quando o Alvinegro de Porangabuçu atuou com time reserva em partidas da Copa do Nordeste.

O troféu do Cearense coroa o trabalho realizado pela comissão técnica e pelo departamento de futebol. Para conquistar o título, o elenco e o estafe precisaram superar crises administrativas, financeiras e política. Agora, o Ceará volta o foco à competição regional, em que defende o status de atual campeão.

“Acho que o time está no caminho. Você vê uma equipe diferente, competitiva, que joga com mais velocidade, madura, que toma poucos gols e chega bem à frente. É uma reconstrução, não é do dia para noite, ainda tem muita coisa a ser feita, mas o mais importante é que dentro de campo estamos tentando solucionar os problemas que o Ceará tem até fora de campo. É importante vencermos, ganharmos títulos, muito em função disso também”, disse Mancini.

A diretoria colocou como meta alcançar a semifinal da Copa do Nordeste. Classificado para o mata-mata, o Alvinegro de Porangabuçu terá a oportunidade de, pela oitava vez na “era moderna” do torneio regional, disputar uma vaga na finalíssima da competição. Para isso, precisará vencer o Sport na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na próxima quarta-feira, 10 — justamente na reedição da final do ano passado.

A partida será diante de um adversário que o Ceará terá pela frente em mais duas oportunidades pela Série B do Campeonato Brasileiro, o que eleva ainda mais o peso do confronto e a importância de conseguir performar positivamente e conquistar a classificação. Apesar de defender o título regional, o foco do clube está, principalmente, em conseguir retornar à Série A em 2025, para a instituição conseguir seguir evoluindo.

O discurso entre os atletas é um só: desfrutar e comemorar do título Estadual até hoje, quando o grupo já embarca para Recife. A partir daí, o foco do grupo deve estar no duelo contra o Sport para o time conquistar a classificação em Pernambuco.

“Agora é desfrutar do momento, aproveitar com a família, comemorar e a partir de segunda-feira focar em novas decisões. Buscar o bicampeonato da Copa do Nordeste, mas com o pé no chão, sabemos que estamos montando um grupo forte, qualificado para podermos ir passo a passo para conquistarmos coisas maiores, porque o objetivo é ainda maior que o Estadual”, disse Richardson, capitão do Vovô.

Socos, voadora e expulsões: Daronco relata briga na final do Cearense em súmula

Com o Ceará campeão, o Campeonato Cearense chegou ao seu capítulo final no último sábado, 6. Porém, o Clássico-Rei da decisão reuniu também ingredientes de polêmica. O jogo teve três expulsões após o apito final e confusão generalizada entre jogadores e funcionários dos dois clubes após as cobranças de pênalti.

O árbitro Anderson Daronco relatou, na súmula da partida, todos os ocorridos e as justificativas dos cartões.

O primeiro a levar punição mais pesada foi Bruno Pacheco, lateral-esquerdo do Fortaleza, porém, por segundo amarelo, após falta em Aylon, momentos depois do gol de empate do Leão.

Bruno Ferreira e Aylon, ambos do Alvinegro, e Brítez, do Tricolor, também receberam vermelho, mas devido à briga. De acordo com Daronco, o zagueiro leonino e o goleiro do Vovô trocaram socos.

Aylon, por sua vez, acertou uma voadora em Brítez. Todas essas punições não foram possíveis serem apresentadas dentro do gramado do Castelão. A confusão entre funcionários das equipes ainda se estendeu até o túnel de acesso aos vestiários.