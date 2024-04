Saulo se declara ao Ceará, agradece Mancini e e soube que seria titular horas antes da final

Foto: AURÉLIO ALVES Saulo marcou o gol alvinegro no tempo regulamentar da final

Um dos protagonistas do Ceará na conquista do título do Campeonato Cearense, o atacante Saulo Mineiro participou ontem do programa Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, antes do embarque da delegação alvinegra para o Recife.

O camisa 73 se declarou ao Vovô e relembrou o suporte que teve do clube em 2020, logo depois de ser contratado, quando teve um problema no coração diagnosticado — um distúrbio coronário. O jogador precisou passar por cirurgia antes de ser liberado para entrar em campo pelo time de Porangabuçu.

O atacante, que teve outra passagem pelo Alvinegro entre 2020 e 2021, está vestindo a camisa do Ceará pela quarta temporada, no total, com 15 gols e duas assistências em 77 partidas.

“O Ceará é minha vida, mudou a minha vida em todos os aspectos. Depois que cheguei à Capital, fiz as duas cirurgias, o Ceará me deu a oportunidade de recuperar. Onde casei foi aqui, onde minha filha nasceu foi aqui. Tenho uma história nessa cidade, um caminho grande por esse Estado, por esse clube. Só tenho que a cada dia, a cada jogo, retribuir isso em campo para a nação alvinegra, para o estafe e por toda a cidade”, disse.

Saulo conquistou o primeiro título da carreira no último sábado, 6, com a taça do Estadual. O gol marcado no tempo regulamentar da final contra o arquirrival Fortaleza o tornou um dos heróis do título. Questionado sobre a comemoração, em que apontou para Vagner Mancini, o camisa 73 explicou sobre a relação de confiança que tem com o treinador.

“Apesar do carinho que tenho pela torcida e a torcida tem por mim, nesses últimos tempos eu vinha sendo muito cobrado pelas chances que eu tinha e acabou que isso me abalou um pouco. Todo lugar que eu ia, o povo me cobrava. É normal do torcedor do Ceará, é um clube grande, eles sabem do meu potencial. E nesse momento de turbulência foi onde o Mancini e a comissão acreditaram em mim. Não vinha fazendo bons jogos. O Mancini acreditou muito em mim, foi uma forma de agradecimento (a comemoração), por acreditar no meu trabalho, porque uma hora eu conseguiria ajudar, como ajudei. Ele disse que continuará acreditando em mim”, completou.

O atacante de 26 anos, inclusive, revelou que só soube que seria titular no ataque alvinegro, ao lado de Aylon e Erick Pulga, horas antes do Clássico-Rei.

"Foi uma surpresa para todos nós também. A gente treinou a semana inteira o Mancini mesclando o time. Ele testou muitos jogadores. Isso foi em cima da hora, na preleção, no mesmo dia do jogo. Claro que todos estavam preparados para o que o Mancini fosse escalar para poder estar preparado para dar continuidade e jogar esse jogo importante como foi", explicou o camisa 73.

"Ele (Mancini) sempre treina todo mundo igual, prepara todo mundo igual psicologicamente e fisicamente. Isso é normal do Mancini", completou Saulo Mineiro.

Com Iara Costa

Segurança do Ceará registra BO contra Thiago Galhardo, do Fortaleza, por agressão

Um homem que prestou serviço ao Ceará como segurança durante a final do Campeonato Cearense, em que o time se sagrou campeão, no último sábado, 6, registrou um boletim de ocorrência contra o atacante do Fortaleza, Thiago Galhardo.

A denúncia ocorreu após o jogador direcionar, conforme imagens capturadas, um chute na região abdominal do segurança. A agressão ocorreu durante confusão generalizada em campo entre atletas e funcionários dos times, logo depois da disputa de pênaltis.

O momento foi relatado pelo árbitro da partida, Anderson Daronco, na súmula do jogo, mas o chute dado por Galhardo no profissional não é citado.

Nas redes sociais, torcedores repercutiram as imagens do ferimento do segurança alvinegro, que, após o boletim de ocorrência, foi submetido a um exame de corpo de delito. Além do suporte médico, o Ceará também tem dado amparo psicológico e jurídico ao prestador de serviço.

Na denúncia para a Polícia, o segurança relatou que "em determinado momento, foi agredido com um chute na costela direita pelo jogador Thiago Galhardo, na covardia" e que sente dores nas costas.

Conforme apurado pelo O POVO, o Alvinegro de Porangabuçu fará uma notícia de infração ao Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol do Ceará (TJDF-CE) pelo fato de o episódio não ter sido relatado em súmula.