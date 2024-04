Diretor do Ceará revela valor total da compra de David Ricardo e nega propostas por Pulga

Foto: Reprodução/Rádio O POVO CBN Haroldo Martins, diretor de futebol do Ceará, em entrevista ao programa Esportes do POVO

Em entrevista ao programa Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, ontem, o diretor de futebol do Ceará, Haroldo Martins, comentou sobre duas joias do clube: o zagueiro David Ricardo e o atacante Erick Pulga.

O dirigente alvinegro revelou o valor total investido pelo Vovô na compra de 90% dos direitos do defensor e negou que o ponta-esquerda tenha recebido proposta para deixar o clube.

Visto com enorme potencial internamente no Ceará, David Ricardo vem se valorizando no mercado da bola. Para se antecipar, o Vovô, que já detinha 50% dos direitos do zagueiro, efetuou a compra de mais 40% junto ao Fluminense-PI. De acordo com Haroldo, a operação total custou cerca de R$ 1 milhão — R$ 400 mil no fim de 2022 e em torno de R$ 600 mil nesta semana. O defensor tem contrato com o Alvinegro até 2026.

“Do David (Ricardo) houve uma compra. Ele teve um custo total de cerca de R$ 1 milhão. O David é um atleta muito valorizado no mercado hoje. Inclusive, recebemos propostas que não foram interessantes para o clube e acredito que nem para ele. Tecnicamente, a gente olha pro David e pensa nele como um atleta mais experiente, mas ele é muito jovem ainda. Tem um potencial absurdo. Um zagueiro de muita força, mas de boa técnica, que constrói. Isso é raro”, comentou.

Sobre Erick Pulga, Haroldo preferiu não entrar em detalhes sobre se o Ceará está ou não negociando a compra de uma nova fatia dos direitos do atacante junto ao Atlético-CE. No cenário atual, o Vovô tem 40% do ponta e contrato até o fim de 2025. Pelo momento que o jogador vive, de artilharia e atuações decisivas, é natural que propostas pela sua saída cheguem, mas o clube ainda não recebeu nenhum contato formal.

“O maior trabalho hoje é manter esses atletas aqui. Temos que pensar no acesso. Enfraqueceria (o Ceará) a saída deles. Pelo momento que o Pulga está vivendo é natural que cheguem propostas. Não chegaram, mas é natural que chegue. Já tinham gatilhos de valorização salarial (do Pulga e David Ricardo) e foram executados”, explicou.