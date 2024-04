Fortaleza recebe Nacional Potosí pela Sul-Americana e mira reação após vice do Cearense

Foto: Samuel Setubal Lucero é o homem de referência no ataque do Leão

Após ser derrotado na final do Campeonato Cearense em disputa de pênaltis, o Fortaleza volta a campo na noite de hoje, às 19 horas, na Arena Castelão, para enfrentar o Nacional Potosí, da Bolívia, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Precisando virar a chave, o Tricolor se apega à boa estreia na competição continental para enfrentar o adversário estrangeiro. Apesar do momento ruim na temporada, o Leão tem retrospecto favorável na Sula atuando como mandante: desde que disputou o torneio pela primeira vez, em 2020, o Leão nunca foi derrotado no Castelão. Em sete partidas, conquistou seis vitórias e um empate.

Na primeira rodada do Grupo D, o Fortaleza venceu o Sportivo Trinidense-PAR, no Paraguai, por 2 a 0, e largou na liderança. Em meio à complicada chave, a equipe comandada por Vojvoda não pode desperdiçar pontos, principalmente em casa. Para garantir a primeira posição, uma vitória sobre o Potosí é fundamental.

O time leonino poderá ter até quatro desfalques diante dos bolivianos. Os meias Calebe, Matheus Rossetto e Kervin são dúvidas para a partida. Os dois primeiros devido a problemas musculares, enquanto o venezuelano foi desfalque nos últimos dois jogos por gastroenterite.

A quarta ausência é o atacante Thiago Galhardo, que marcou gol na estreia da Sul-Americana. O camisa 91 teve uma reunião com a diretoria e expôs o desejo de deixar o clube para assinar com o Goiás. A expectativa é que ele fique de fora da lista de relacionados.

Do lado do adversário, o time comandado por Claudio Biaggio não tem desfalques e escalará força máxima para o duelo. Assim como o Fortaleza, os bolivianos passam por fase instável em 2024.

Além da estreia sem gols na Sula, dentro de casa, diante do gigante Boca Juniors-ARG, a equipe vem de uma derrota de 2 a 1 para o Blooming no Campeonato Boliviano.

Tendo estreado no torneio continental em 2014, o Potosí apresenta uma campanha semelhante à do Fortaleza na competição: ambas as equipes jogaram 16 partidas. No entanto, o Alvirrubro nunca havia passado da fase preliminar do certame. Esta temporada, portanto, é a primeira em que o time disputa a fase de grupos da Sul-Americana.

O destaque do escrete boliviano é o atacante Facundo Callejo, com quatro gols em dez jogos. A equipe costuma ir a campo com um 4-4-2 na escalação.



Fortaleza x Nacional Potosí-BOL

Fortaleza

3-5-2: João Ricardo; Brítez, Kuscevic e Titi; Tinga, Zé Welison, Lucas Sasha, Hércules (Kervin) e Bruno Pacheco; Lucero e Marinho. Téc: Vojvoda

Nacional Potosí-BOL

5-4-1: Mustafa; Baldomar, Maxi Ortiz, Cabrera, Restrepo e Leaños; Gustavo Cristaldo, Saulo Guerra, Azogue e Galindo; Facundo Callejo. Téc: Claudio Biaggio

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 10/4/2024

Horário: 19 horas

Árbitro: Augusto Aragon-EQU

Assistentes: Cristian Lescano-EQU e David Vacadela-EQU

VAR: Bryan Layza-EQU

Transmissão: Paramount+, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO

Fortaleza anuncia contratação do meio-campista Emmanuel Martinez

O Fortaleza anunciou ontem a compra do volante argentino Emmanuel Martínez. O jogador de 29 anos chega do América-MG para reforçar o meio-campo tricolor e se apresentará no Pici nos próximos dias.

Martínez chega ao Leão com contrato válido até junho de 2027. O Tricolor adquiriu 80% dos direitos econômicos do jogador, pagando 1,6 milhão de dólares (R$ 8 milhões da cotação atual) ao Coelho e ainda assumindo uma dívida de 200 mil dólares (R$ 1 milhão) que os mineiros tinham com o argentino. Pelo valor, o argentino se torna a terceira maior compra do Fortaleza.



"Martinez é um jogador de meio-campo, 'camisa 8' e de muita dinâmica. É um atleta que fez um excelente Brasileirão no passado pelo América, despertando interesse de diversos clubes no Brasil e o Fortaleza venceu essa concorrência trazendo o jogador com contrato de três anos, e com o aval do Vojvoda", disse Marcelo Paz, CEO da SAF do Leão.

O camisa 5, que ainda não atuou nesta temporada, não queria disputar a Série B pelo Coelho e já havia recebido oferta do Cruzeiro e esteve na mira do Vasco, mas sem sucesso nas tratativas. Outras equipes do país, como Bahia, São Paulo e Vitória, também demonstraram interesse.