Na reta final do NBB, Fortaleza BC visita Brasília pela penúltima rodada

Foto: Carlos Roosevelt/Fortaleza BC Fortaleza BC venceu o Minas TC por 79 a 69.

Após ter vencido o Vasco na prorrogação por 70 a 69, o Fortaleza Basquete Cearense volta às quadras hoje para enfrentar o Brasília Basquete, pela 24ª rodada do Novo Basquete Brasil (NBB). A partida acontece às 19h30min na Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília.

Na última semana da temporada regular do NBB, o Carcalaion faz seu penúltimo jogo diante do atual lanterna do campeonato. Ocupando a 19ª posição, com 39 pontos, o time brasiliense é dono da pior campanha do certame, com apenas 11,4% de aproveitamento. Até o momento, o clube totaliza somente quatro vitórias e 31 derrotas em 35 jogos disputados.

Já classificado para os playoffs do NBB, o Fortaleza Basquete não precisa se preocupar com o resultado das duas últimas partidas em termos de vaga para a próxima fase. Entretanto, o time deverá jogar contra o adversário com força máxima, visando encerrar de maneira positiva a temporada e se manter na parte de cima da tabela.

O time comandado por Flávio Espiga protagoniza uma campanha regular no torneio nacional. Na oitava posição, o clube tem 55,9% de aproveitamento, 19 vitórias e 15 derrotas. Mantendo a posição, o time deverá enfrentar o líder Flamengo nos playoffs.



Nos últimos cinco jogos, o Carcalaion soma quatro vitórias e apenas um revés, justamente para o Rubro-Negro, por 93 a 73. Neste recorte, a equipe cearense bateu Minas (79 a 69), Caxias do Sul (91 a 69), União Corinthians (93 a 85) e o Vasco.

Atualmente, os destaques do time tricolor são o armador argentino Sebastian Orresta e os alas Dexter McClanahan e Eddy, que são destaque em eficiência.

Após o confronto contra o Brasília, o próximo compromisso será diante do Cerrado Basquete, também fora de casa, no sábado, 13, às 17 horas.