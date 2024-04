Após goleada na Sula, Fortaleza mira estreia no Brasileirão diante do São Paulo

Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC Machuca teve boa atuação em goleada do Leão

A vitória com goleada na Sul-Americana, diante do Nacional Potosí-BOL, por 5 a 0, na última quarta-feira, 10, já é página virada no Fortaleza, que é líder do Grupo D do torneio continental, com 100% de aproveitamento em dois jogos. O dia de ontem no Pici foi marcado pelo início da preparação para o próximo jogo.

Amanhã, o Leão irá estrear na Série A do Brasileirão, diante do São Paulo, às 21 horas, no Morumbis. A competição nacional não é a única a ser disputada pelo Tricolor do Pici, que ainda joga as Copas do Brasil, do Nordeste e Sul-Americana, mas é primordial para o clube, que está na elite do futebol brasileiro pelo sexto ano consecutivo.

Por este motivo, Vojvoda, em entrevista coletiva após o triunfo sobre os bolivianos, acentuou que o elenco tricolor deverá focar na Série A pelo valor que cada partida emprega ao final do campeonato.

"É um dos torneios mais difíceis do mundo, apaixonante também, onde em todas as partidas muitas coisas se definem desde o começo e até o final, com times bons, investimentos altos, bons campos, com torcida. Eu gosto muito do Brasileirão. Não tirando a importância dos outros campeonatos, mas sabemos pela dificuldade que temos que estar preparados para cada jogo", frisou.

É de olho no valor e dificuldade de cada partida que o Tricolor do Pici pouco descansou e já se reapresentou ontem para atividades regenerativas. O tempo de preparação será curto, já que a equipe comandada por Vojvoda embarcará para terras paulistas hoje, no início da noite, após um treino que será realizado pela manhã. Apesar disso, de acordo com o técnico argentino, os jogadores irão representar bem neste primeiro jogo, apesar do calendário apertado.

"Confio em meus jogadores, conheço eles. É um time que vai responder e vai representar bem o Fortaleza", ponderou.

E o calendário seguirá movimentado no restante da abril. Após encarar o time do Morumbis, o Leão já recebe o Cruzeiro na próxima quarta-feira, 17, também pelo Brasileirão, e depois o Altos-PI, dia 20, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

Para o jogo diante do São Paulo, o Fortaleza deve ter dois desfalques. O meia Calebe e o volante Matheus Rossetto ficaram fora das últimas partidas por lesão e não devem se recuperar a tempo para o duelo de Tricolores. De acordo com boletim médico divulgado pelo clube, o camisa 10 possui um edema muscular na coxa esquerda, enquanto o volante tem a mesma lesão, mas numa região posterior da coxa esquerda.

O volante Hércules, elogiado pelo treinador após o jogo, sentiu dores durante a goleada e chegou a chorar em campo temendo lesão. Apesar de deixar a partida aos 15 minutos do segundo tempo, o atleta está bem e deve ser relacionado para a partida de amanhã.

Fortaleza empresta Thiago Galhardo ao Goiás até o final do ano

O atacante Thiago Galhardo vestirá nova camisa no restante da temporada 2024. O POVO apurou que o Fortaleza acertou o empréstimo do camisa 91 ao Goiás até o final deste ano. O mineiro de 34 anos já foi liberado pelo Tricolor e desembarcou em Goiânia na noite de ontem, recepcionado pela torcida esmeraldina no aeroporto.

Galhardo tem contrato com o Leão até o final de 2025 e havia afirmado, por mais de uma vez, que pretendia se aposentar no clube do Pici. No entanto, ficou insatisfeito com a reserva este ano e entrou no radar do Esmeraldino. Na última segunda-feira, 8, o atacante se reuniu com a diretoria tricolor e pediu para deixar o clube.

O camisa 91 já não foi relacionado para a partida da última quarta-feira, 10, contra o Nacional Potosí-BOL, pela Copa Sul-Americana, e ontem postou fotos em tom de despedida de Fortaleza. Thiago Galhardo deve ser apresentar ao novo clube na sexta, 12, e deverá estrear diante do Ceará, pela primeira rodada da Série B, na próxima semana.

Galhardo foi revelado pelo Bangu e depois passou por Botafogo, Comercial-SP, América-RN, Remo, Boa Esporte, Brasiliense, Madureira, Coritiba, Red Bull Brasil, Ponte Preta, Albirex Niigata, do Japão, Vasco, Ceará e Internacional, além do Celta de Vigo, da Espanha.

Com a saída do camisa 91, o Fortaleza passa a ter apenas Lucero de centroavante no elenco. O departamento de futebol quer dois reforços para a posição e monitora o mercado da bola. Renato Kayzer, que está emprestado ao Criciúma, tem o retorno cogitado.



A passagem de Galhardo pelo Fortaleza

Após defender o Celta de Vigo, da Espanha, Galhardo chegou ao Fortaleza na metade de 2022 e foi peça fundamental na luta contra o rebaixamento — o Leão evitou a queda para a Série B e ainda conseguiu vaga na fase prévia da Libertadores do ano seguinte. Na primeira temporada com a camisa tricolor, o camisa 91 disputou 21 partidas, sete gols e de uma assistência.

Em 2023, o atacante mineiro foi campeão cearense e vice-campeão da Sul-Americana, tendo um dos anos mais artilheiros da carreira: 17 bolas nas redes em 68 jogos, além de sete passes para gols. Já em 2024, Galhardo entrou em campo 11 vezes e anotou três tentos.

O último gol foi na vitória por 2 a 0 sobre o Sportivo Trinidense, do Paraguai, no último dia 3, pela estreia da Sul-Americana, justamente no jogo em que completou 100 atuações com a camisa do Fortaleza.

No final de fevereiro, dias após o atentado sofrido pela delegação do Leão em Pernambuco, com pedras e explosivos por parte da torcida do Sport, Thiago Galhardo citou trauma psicológico e foi liberado das atividades do clube por uma semana. O atacante foi para São João del Rei (MG), sua cidade natal, ficou ao lado da família e treinou na sede do Athletic-MG, sendo reintegrado ao elenco tricolor posteriormente.

No último sábado, 6, após a derrota nos pênaltis para o Ceará na final do Campeonato Cearense, Galhardo se envolveu na briga generalizada em campo e acertou um chute em um segurança do Alvinegro, que registrou boletim de ocorrência.