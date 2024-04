Após título estadual e adeus no Nordestão, Ceará tem foco na estreia da Série B

Foto: AURÉLIO ALVES David Ricardo voltou a ser titular na defesa alvinegra

A derrota sofrida para o Sport na Copa do Nordeste, embora dura, não apaga o bom início de temporada do Ceará. Em meio ao profundo processo de reconstrução do elenco, o treinador Vagner Mancini conseguiu criar uma identidade de jogo para a equipe, foi campeão cearense e agora volta o foco totalmente para a disputa da Série B, principal objetivo do clube em 2024.

Antes da Segundona, o Ceará já havia externado que a maior meta era voltar a conquistar o Estadual. A competição, em especial a desta temporada, tinha um grande peso histórico: o Vovô amargava um jejum de cinco anos e o maior rival, Fortaleza, com a chance de alcançar um inédito hexa.

Com a taça do Cearense de 2024 em Porangabuçu e o adeus precoce no Nordestão, do qual é o atual campeão, Vagner Mancini terá um tempo importante de preparação exclusiva visando a estreia na Série B, que será contra o Goiás, na Arena Castelão, na próxima semana.

A possibilidade de ter foco absoluto na competição nacional pode ser um trunfo para o Vovô, tendo em vista o cenário da última campanha, quando acumulou diversos tropeços nas rodadas iniciais por dividir a atenção.

O duelo contra o Sport, na última quarta-feira, 10, inclusive, foi uma prévia de um dos confrontos que a equipe terá na Segundona. O embate, acirrado e decidido nos acréscimos, acabou sendo uma experiência que servirá de aprendizado para o Ceará. Mancini, em entrevista coletiva após o revés em Pernambuco, comentou que a partida “amadurece” o time para o torneio nacional.

“A Série B é bem a cara do que foi o jogo (contra o Sport) e eu acho que o Ceará passou no teste. Embora tenha sido derrotado nos acréscimos, fez um bom jogo, foi uma equipe valente, que lutou, que soube controlar bem a partida e, no momento final do jogo, em uma perda de bola, a gente acaba levando o segundo gol. Nós temos que entender e assimilar. É duro, mas eu acho que nos amadurece para a Série B do Campeonato Brasileiro”, disse o comandante.

Taticamente, o Vovô chega com um modelo fortalecido de jogo, estabelecido no 4-3-3, aspecto que pode ser um diferencial relevante para que o clube consiga embalar um início positivo na Série B. Nesta temporada, o Alvinegro sofreu apenas duas derrotas, venceu oito jogos e empatou outras oito vezes.

Um contexto positivo e que é bem diferente ao que o Goiás vive. O Esmeraldino, em 2024, amargou eliminações precoces na Copa Verde e Estadual — ambas nas quartas de final.

Apesar de a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não ter divulgado a data da partida entre Ceará e Goiás, é certo que o Vovô terá pelo menos sete dias de preparação, já que o confronto deve ocorrer entre os dias 19 e 21. A reapresentação do escrete alvinegro acontece hoje.

O Ceará anunciou nesta semana a nova tabela de preços-base de ingressos para os jogos em que atuar como mandante no restante da temporada 2024. No comunicado, o Alvinegro de Porangabuçu revelou que os valores atualizados passam a valer já na estreia do clube na Série B, contra o Goiás, na próxima semana, no Castelão.

Na nova tabela de preço, os setores do anel Superior e a Inferior Norte e Sul terão como base de preço R$ 50 para a inteira e R$ 25 para meia-entrada. Inferior Central e Especial terão a partir de agora os valores de R$ 60 inteira e R$ 30 meia, enquanto a Premium custará R$ 250 inteira e R$ 125 os ingressos de meia-entrada.

No anúncio, o Ceará enfatizou que, apesar do preço-base dos ingressos, os valores podem mudar de acordo com as partidas. As informações referentes à venda das entradas são postadas nos meios de comunicação oficial do clube antes de cada um dos jogos.

Além da Série B, os valores serão praticados também na Copa do Brasil — o Vovô entra a partir da terceira fase por ter sido campeão da Copa do Nordeste do ano passado.

Novo preço-base de ingressos do Ceará para o restante de 2024: