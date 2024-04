Fortaleza visita São Paulo no Morumbis pela estreia do Brasileirão Série A

Foto: AURÉLIO ALVES Bruno Pacheco é um dos principais nomes do Tricolor do Pici

O Campeonato Brasileiro vai dar a largada na edição de 2024. Na estreia, o Fortaleza enfrenta o São Paulo hoje, no estádio Morumbis, na capital paulista, às 21 horas. O duelo marca o encontro entre duas equipes que chegam em fases inconstantes para a liga nacional, mas que vêm de vitórias importantes nos torneios continentais.

O Leão goleou o Nacional Potosí-BOL, por 5 a 0, na última quarta-feira, 10, pela Sul-Americana, dias após a derrota para o maior rival, Ceará, na final do Campeonato Cearense. Por sua vez, o São Paulo venceu, na mesma data, o Cobresal-CHI pela Libertadores, por 2 a 0, mas também havia sofrido revés para o Talleres-ARG pelo torneio continental e uma eliminação para o Novorizontino no Paulistão.

Na edição de 2023 da Série A, os Tricolores finalizaram com apenas um ponto de diferença na tabela. Na 10ª colocação, o Fortaleza somou 54 pontos e alcançou a classificação para a Sul-Americana. Mesmo finalizando em 11° lugar, o time do Morumbis garantiu vaga na Libertadores por ser campeão da Copa do Brasil.

Na ocasião, as equipes se enfrentaram duas vezes. Na partida realizada em Fortaleza, no primeiro turno, empate sem gols. No returno, com o São Paulo jogando em casa, o Leão triunfou por 2 a 1, com gols de Lucero e Zé Welison, e James Rodríguez descontou para os donos da casa.

O embate carrega uma boa marca para o lado cearense, posto que o Tricolor do Pici não é derrotado pelo Soberano há quase quatro anos. A última vez foi no Brasileirão de 2020, por 3 a 2, na Arena Castelão. O histórico geral do confronto, entretanto, marca vantagem para o Tricolor Paulista, que tem 12 vitórias.

Nas duas partidas que marcaram a final do Campeonato Cearense, Vojvoda optou por escalar um Fortaleza com três zagueiros. Já no compromisso pela Sul-Americana, voltou a utilizar o 4-3-3. Ante o São Paulo, o comandante argentino deve manter o esquema, alterando parte das peças. Marinho, Moisés e Lucero devem ser o trio de ataque. Caso opte por jogar com três zagueiros, um dos dois pontas deve ser sacado.

O treinador do Leão do Pici não contará com a presença do meia Calebe, com um edema muscular na coxa, e o volante Matheus Rossetto, que trata da mesma lesão, porém, na parte posterior da coxa.

Por sua vez, Carpini experimentou um novo esquema no último jogo, que teve como ponto positivo a maior participação de James Rodríguez, atuando como “camisa 10”. O sistema 3-5-2 coloca o craque colombiano numa posição mais confortável para distribuir o jogo.

O comandante do São Paulo terá muitos desfalques e não deve contar com Rafinha, Lucas, Wellington Rato, Luiz Gustavo, Moreira e Patryck, todos por lesões, além de Young, Sabino e Nikão, que aprimoram a parte física.

São Paulo x Fortaleza



São Paulo

3-5-2: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Diego Costa; Igor Vinícius, Alisson, Pablo Maia, Michel Araújo e James Rodríguez; Luciano e Calleri. Téc: Thiago Carpini

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Britez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Hércules e Pochettino; Marinho, Lucero e Moisés. Tec: Vojvoda

Local: Morumbis, em São Paulo/SP

Data: 13/4/2024

Horário: 21 horas

Árbitro: Alex Gomes/RJ

Assistentes: Luiz Regazone/RJ e Daniel de Oliveira/RJ

VAR: Pablo Ramon Gonçalves-VAR-Fifa/RN

Transmissão: SporTV, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO