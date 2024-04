Artilheiro e absoluto

Foto: FERNANDA BARROS Raí Ramos comemora gol no jogo Fortaleza x Ceará, no Castelão, pela Copa do Nordeste 2024

Diferente da última temporada, quando viveu um ano de altos e baixos, marcado por um bom início pelo Ituano no Estadual, mas de poucas oportunidades no São Paulo, Raí Ramos tem conseguido, em 2024, se firmar no Ceará. No Alvinegro de Porangabuçu, o lateral-direito se consolidou como titular de Mancini e vem se destacando pela boa capacidade ofensiva.

Na melhor fase da carreira, Raí Ramos é o atleta do elenco do Vovô que mais entrou em campo nesta temporada, o que reforça sua relevância no time. Ao todo, o lateral-direito participou de 16 dos 18 jogos que o Ceará disputou. O camisa 2 só não só não foi utilizado por Mancini em duas ocasiões: contra Juazeirense/BA e Náutico/PE.

Em ambos confrontos, válidos pela fase de grupos da Copa do Nordeste, Vagner Mancini optou por escalar um time totalmente reserva — em razão do planejamento focado em dar maior prioridade ao Campeonato Cearense. Nos demais duelos deste ano, o lateral-direito de 29 anos foi titular em 15 oportunidades.

Um detalhe interessante que Raí Ramos vem apresentando é a sua ótima condição física. Das 15 partidas em que atuou como titular, o lateral não foi substituído nenhuma vez sequer. O jogador também não sofreu com lesões e tem a maior minutagem do elenco, 1368 minutos em campo, sendo 810 minutos no Estadual e 558 minutos no Nordestão.

Além disso, o lateral também vive um momento incomum na carreira: a de artilheiro. Individualmente, Raí figura entre os atletas do plantel alvinegro com o maior número de participações diretas em gols da equipe, cinco até o momento. Mas a quantidade de tentos marcados é que chama a atenção — um deles, inclusive, garantiu a vitória do Ceará no Clássico-Rei da Copa do Nordeste.

São três gols na temporada, número que coloca o lateral no top-3 dos maiores goleadores do Ceará neste ano, atrás apenas de Aylon, que possui quatro, e de Erick Pulga, que já balançou as redes adversárias nove vezes. O feito é algo inédito no histórico de Raí como jogador, já que o recorde dele havia sido pelo Operário, em 2016, quando anotou dois tentos.

Na campanha do Vovô no Campeonato Cearense, torneio que se sagrou campeão com o Ceará, Raí Ramos também teve desempenho de destaque. O lateral foi o segundo atleta com o maior número de passes corretos (276), o primeiro com mais desarmes (10) — ao lado de Matheus Bahia e Kauan, do Fortaleza — e o segundo em interceptações (4). Os dados são do Footstats.