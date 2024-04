De olho nos playoffs

Foto: Thiago S. Araujo O Fortaleza BC visitou o Cerrado pela última rodada do NBB

Na prorrogação, o Fortaleza BC superou o Cerrado-DF por 84 a 83 fora de casa e concluiu a fase de grupos do NBB com vitória. Apesar do triunfo, o resultado não causou nenhum tipo de impacto para o Carcalaion na tabela de classificação, que manteve-se na oitava posição e agora passa a ter foco total nos playoffs.

A partida no ginásio Asceb, em Brasília, acabou sendo meramente protocolar. Os donos da casa, na 17ª colocação, entraram em quadra sem nenhuma possibilidade de classificação aos playoffs. O Fortaleza BC, por outro lado, sem riscos de perder posições — e nem de subir na tabela —, também foi para o jogo sem nenhum grande objetivo a alcançar.

Na primeira metade da partida, prevaleceu o equilíbrio. O time candango iniciou melhor, foi mais eficiente e venceu os dez minutos iniciais do duelo por 18 a 16. O Carcalaion, entretanto, acordou para o jogo no segundo quarto e se impôs em quadra. Os comandados de Flávio Espiga não só triunfaram nesta etapa da partida, como reverteram a vantagem do rival no placar agregado, indo para o intervalo com 35 a 32.

No retorno para os dois quartos finais, a dinâmica da partida seguiu acirrada. No terceiro, nova vitória do Fortaleza por 16 a 13. No quarto, o Cerrado foi valente e buscou o empate, finalizando no 74 a 74. O confronto, então, precisou ser decidido na prorrogação. Após alternarem pontos, o time cearense conseguiu o triunfo com uma cestinha convertida em lance livre pelo norte-americano McClanahan.

Com a conclusão da última rodada, o Fortaleza BC já sabe quem enfrentará nos playoffs do NBB. O Carcalaion, por ter sido o oitavo colocado, terá o São José/SP, que foi o nono, como adversário no mata-mata. O confronto acontecerá em uma melhor de três partidas e o time cearense terá a vantagem de decidir o segundo jogo, assim como um eventual terceiro duelo, com o mando de quadra.

Na fase de grupos, o Fortaleza BC levou a melhor nos duelos contra o São José. No primeiro turno, o Carcalaion venceu por 82 a 78 no Ginásio Linneu de Moura, e voltou a conquistar um triunfo no segundo turno, quando derrotou a equipe paulista por 99 a 95, desta vez no Centro de Formação Olímpica (CFO). A data dos jogos pelos playoffs ainda serão divulgadas.