Estreia em grande estilo

O Fortaleza conseguiu um excelente resultado diante do São Paulo na noite deste sábado, 13, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024. O placar de 2 a 1 estampado no estádio Morumbis premiou a equipe que fez um excelente segundo tempo e superou um início ruim de jogo, quando foi dominado. Porém, Vojvoda encontrou as mudanças ideais para conseguir a vitória na segunda etapa.

Os gols da equipe foram marcados pela dupla argentina Juan Martín Lucero e Imanol Machuca. André Silva marcou para o São Paulo. Na partida, o Tricolor do Pici retornou ao esquema 3-5-2, mas teve que mudar a proposta durante a partida. Com diversas defesas difíceis, principalmente no momento em que o time cearense sofria pressão do adversário, João Ricardo também teve atuação heróica fora de casa.

As equipes começaram com esquemas espelhados, contudo, com posturas diferentes. Jogando em casa, o São Paulo buscava ter o controle das ações logo nos primeiros minutos e marcava com mais agressividade. Por sua vez, o Fortaleza mantinha suas linhas baixas e priorizava a tentativa de neutralizar a construção dos meio campistas do adversário. As tentativas ofensivas do Leão do Pici partiam de ligações diretas ao ataque, principalmente buscando o lado direito.

Com maior controle, os melhores momentos do São Paulo partiam da pressão ofensiva, quando, em algumas oportunidades, conseguiu roubar a bola da defesa.

Como a saída de bola do Fortaleza não funcionava na primeira etapa, o treinador Juan Pablo Vojvoda chegou a se irritar, pedindo calma na reposição ao ver o goleiro errar três tiros de meta em sequência.

Os meio-campistas da onzena titular de Vojvoda apresentavam intensidade baixa na primeira etapa e não imprimiam velocidade na transição ofensiva para executar os contra-ataques. A equipe pouco conseguia ultrapassar o setor central do campo e manteve um baixo aproveitamento de passes certos durante o confronto.

Com isso, o São Paulo somava 63% de posse de bola aos 30 minutos, exibindo a forte pressão que iniciou aos 20 minutos e gerou três grandes chances. As oportunidades foram de chutes fortes, um de Luciano - que tocou na trave antes de bater no goleiro e ir para escanteio, um de Michel Araujo e outro de Alisson. João Ricardo salvou o Fortaleza no recorte com três ações muito importantes.

Percebendo os defeitos da equipe, Vojvoda alterou o esquema durante a segunda etapa. Mantendo a pretensão de atacar pelos lados, o comandante argentino colocou Moisés e Machuca.

Aos 20 minutos do tempo final, a mudança surtiu efeito. Moisés recebeu na direita, venceu a disputa contra o ala do São Paulo, e ganhou espaço para tocar no meia Pochettino. O argentino, por sua vez, encontrou um belo cruzamento para o também argentino Lucero, que matou no peito, girou o corpo e marcou um belo gol para abrir o placar para o Fortaleza. O camisa nove marcou quatro gols nos últimos três jogos da equipe cearense.

Se Moisés participou do primeiro tento, Machuca foi protagonista do segundo. Em mais um lance de velocidade. O Fortaleza conseguiu um contra-ataque, Pedro Augusto lançou para a velocidade do ponta, que levou e bateu bem com a perna esquerda para ampliar.

Do outro lado, mudanças também impactaram. Carpini havia lançado Erick, ex-Ceará, e André Silva. O primeiro, fez boa jogada pela direita e soltou para Andrezinho, que acertou um belo chute, sem chances para João Ricardo.

O Leão conseguiu segurar a pressão final do adversário e conquistou seus primeiros pontos na Série A de 2024. O próximo desafio será ante o Cruzeiro, no Castelão, dia 17, às 20 horas.