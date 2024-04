Ceará entra na semana final de preparação para a estreia na Série B, diante do Goiás

Foto: AURÉLIO ALVES Saulo Mineiro assumiu condição de titular no Vovô

Passados os primeiros desafios da temporada, cujo saldo foi o título estadual e uma eliminação nas quartas da Copa do Nordeste, o Ceará agora passa a ter o foco totalmente voltado para a estreia da Série B do Campeonato Brasileiro, competição de maior peso do planejamento do clube na temporada.



O elenco do Alvinegro se reapresentou na sede em Porangabuçu na última sexta-feira, 12, para dar início aos trabalhos visando o confronto contra o Goiás, primeiro rival do Vovô na Segundona. Os atletas tiveram folga no final de semana — inclusive sequer participaram da carreata em comemoração ao título do Cearense — e voltaram às atividades ontem.

Diferentemente do último ano, quando iniciou a Série B dividindo a atenção com a reta final da Copa do Nordeste — e isso fez o Vovô acumular tropeços no certame nacional —, desta vez a equipe chegará à Segundona com fôlego renovado. O contexto é importante, tendo em vista que a maioria dos principais concorrentes do time cearense pelo acesso também teve um intervalo de tempo considerável de preparação.



Ao todo, Vagner Mancini terá sete dias livres de treinamento, período para que o treinador possa aprimorar questões táticas da equipe, fortalecer fisicamente o plantel e recuperar atletas lesionados. De acordo com o último boletim divulgado pelo clube, o Vovô possui dois jogadores no departamento médico: o atacante uruguaio Facundo Castro e o zagueiro Ramon Menezes. Ambos são peças titulares do time.

Um detalhe interessante é que o Ceará terá um bom intervalo de tempo entre os primeiros jogos da Série B deste ano. Após a estreia contra o Goiás na Arena Castelão, que será no próximo sábado, 20, às 18 horas, a equipe de Porangabuçu volta a campo somente nove dias depois, para encarar o Mirassol, fora de casa. Após o jogo em São Paulo, ganha mais seis dias antes do embate diante do CRB na capital cearense (6 de maio).



Para a partida contra o Goiás, Mancini terá, além da missão natural de largar com vitória na Segundona — algo que não ocorreu em 2023, já o Ceará perdeu para o Ituano —, a chance de encerrar um jejum que dura desde 2016, último ano em que o Vovô derrotou o Esmeraldino atuando como mandante. Desde então, foram quatro encontros em Fortaleza, com duas vitórias do time goiano e dois empates.



Ontem, o Alvinegro iniciou a abertura de check-ins para sócios-torcedores que desejam comparecer ao jogo diante do Goiás. A venda de ingressos, com preços a partir de R$ 50 a inteira e R$ 25 a meia-entrada, estarão disponíveis hoje nas lojas físicas e online do clube.