Ferroviário entra na semana final de preparação para Série C e aprimora modelo de jogo

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário Copertino renovou com o Tubarão para Terceirona

Restando menos de uma semana para a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro, o Ferroviário já tem sua agenda de treinamentos e logística de viagem definidas para enfrentar o Figueirense, às 16h30min do próximo domingo, 21, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).

Após duas semanas com dias de treinamentos em dois períodos, o elenco, que está sendo repaginado pelo técnico Maurício Copertino — com quatro contratações realizadas e mais quatro planejadas —, reapresentou-se na tarde de ontem e manterá as atividades na Vila Olímpica Elzir Cabral até quinta, 18.

Na sexta-feira, 19, o Tubarão da Barra viaja para Florianópolis às 10 horas e treinará às 15 horas. O horário do trabalho de apronto, no sábado, 20, será o mesmo.

A equipe coral voltou a treinar no primeiro dia de abril, após eliminações no Campeonato Cearense e na Copa do Brasil, a diretoria avaliou o trabalho de Copertino como positivo e promissor, mesmo com os reveses. O treinador soma três vitórias, quatro empates e apenas uma derrota no tempo regulamentar — no mata-mata nacional, a eliminação veio nos pênaltis, após empate com o Sampaio Corrêa.

O comandante coral teve o contrato renovado, mas colocou condições na formatação de seu elenco, pedindo sete ou oito jogadores, e na evolução da estrutura do clube.

Como reforços, chegaram quatro peças, sendo três delas a pedido de Copertino: o volante Marciel, ex-Roma e Corinthians, o meia Rhayner, que jogou por Fluminense e Bahia, e o atacante Caio Rangel, que foi da base do Flamengo e teve passagem pela seleção brasileira nas categorias inferiores.

Os três pedidos foram baseados na experiência dos atletas em divisões superiores ou fora do país, algo que a comissão técnica considera prioridade para fortalecer o elenco visando a Terceira Divisão. A quarta aquisição foi escolhida pela diretoria e teve aval do comandante: o zagueiro Alisson, que esteve no escrete coral que conquistou o bicampeonato nacional na Série D, conhecido por ser artilheiro e decisivo na Barra do Ceará.

Nestas duas semanas de treinamento, a comissão buscou montar uma onzena titular que entregasse o método de jogo buscado por Copertino desde a sua chegada. O foco tem sido na posse de bola, pressão após perda e transições rápidas.