Yokohama recusa proposta do Ceará e quer R$ 3,1 milhões à vista por dívida de Saulo

Foto: AURÉLIO ALVES Saulo Mineiro comemora gol no Clássico-Rei Ceará x Fortaleza, no Castelão, pela final do Campeonato Cearense 2024

O Yokohama FC, do Japão, recusou a proposta feita pelo Ceará para quitação da dívida envolvendo a compra do atacante Saulo Mineiro. O clube asiático informou ao Alvinegro que quer o pagamento integral do valor, ou seja, 600 mil dólares (R$ 3,1 milhões na cotação atual).



Punido com transfer ban pela Fifa devido à dívida com o Yokohama, a diretoria do Vovô corre contra o tempo para tentar resolver a situação e, assim, ter a liberdade para contratar na janela nacional, que vai até a próxima sexta-feira, 19. A expectativa do clube cearense era chegar a um consenso com os japoneses no início desta semana.

Na negociação, o Ceará propôs ao Yokohama FC o pagamento à vista de uma parte do montante total como entrada e o restante do valor parcelado em seis vezes. O molde, entretanto, não agradou ao clube japonês, situação que travou as tratativas entre as duas diretorias.



Caso não consiga resolver a pendência, o Vovô seguirá punido com o transfer ban e não poderá registrar contratações na janela nacional, forçando o clube a iniciar a Série B do Campeonato Brasileiro sem nenhum novo reforço. Vale lembrar que uma nova janela para contratações será aberta apenas em julho.

Ceará, Yokohoma e Saulo Mineiro: entenda o caso



Na última temporada, o Ceará chegou em um acordo com o Yokohama FC pela compra do atacante Saulo Mineiro. Na negociação, o time japonês acertou a venda de 80% dos direitos econômicos do atleta por US$ 600 mil (cerca de R$ 3 milhões na cotação da época). O Vovô contava com o dinheiro da Liga para efetuar o pagamento.

Devido ao não recebimento do valor previsto com a Liga, o Alvinegro não conseguiu honrar o compromisso com o Yokohama. O clube japonês, diante do débito, acionou a Fifa, que puniu o Vovô de realizar contratações nas próximas três janelas de transferências, ou seja, até o fim de 2025. A medida é cancelada quando o clube cearense quitar a dívida.