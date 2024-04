Ceará domina Goiás, mas só empata em estreia na Série B 2024

Foto: Aurélio Alves/O POVO Jogadores de Ceará e Goiás dividem bola no alto durante abertura da Série B 2024, na Arena Castelão.

O Ceará iniciou a Série B do Brasileirão de 2024 com um empate. Em uma partida agitada, na noite de ontem, o Alvinegro de Porangabuçu ficou no 1 a 1 com o Goiás na Arena Castelão. Os dois tentos foram anotados no primeiro tempo, por Paulo Baya para o Esmeraldino e Lourenço, de pênalti, para o Vovô.



Os desenhos táticos dos times deram a tônica do embate. Num típico 4-3-3, o Ceará foi dominante com a posse de bola e a presença ofensiva nos primeiros minutos, pressionando o Goiás para entrar na pequena área. Já a equipe esmeraldina, num 5-3-2, povoava o próprio campo defensivo e, com cinco atletas na última linha, e se defendia bem.

Nesse enredo, o Vovô, ainda que apertando o adversário, só conseguiu fazer a primeira boa finalização 12 minutos após o apito inicial. Foi com um passe de quebra linha que Saulo Mineiro avançou e, na entrada da pequena área finalizou, mas a bola foi para fora.

O lance acabou sendo fundamental aos times porque os dois atletas envolvidos — o atacante do Alvinegro e o zagueiro Messias — foram substituídos por lesão na coxa. A mudança não desanimou o Ceará. Quatro minutos depois, em um lance de ataque rápido, Erick Pulga colocou uma bola na trave.

Vendo o time de Mancini cada vez mais avançado, no entanto, o Goiás encontrou espaço na defesa do Ceará num contra-ataque rápido para abrir o placar no Gigante da Boa Vista. Aos 18 minutos, após um longo passe de Thiago Galhardo, Paulo Baya, com liberdade, invadiu a área e finalizou no fundo das redes. O tento deixou o jogo ainda mais agitado.

Aos 27 minutos, indo mais ao ataque, o Goiás ainda teve um pênalti marcado ao seu favor, batido por Thiago Galhardo, mas Richard defendeu. E no último minuto do primeiro tempo, Lourenço deixou tudo igual após converter pênalti feito por Lucas Ribeiro em cima de Erick Pulga.

Na segunda etapa, o jogo se desenhou com ainda mais intensidade. O Ceará seguiu com o protagonismo, mas o Goiás se apresentava de maneira mais confortável, indo mais ao ataque e oferecendo perigo a meta de Richard, que operou alguns milagres até o apito final. Aos 21 minutos, a equipe de Zanardi até chegou a marcar um tento, que foi anulado pela arbitragem.

O Ceará encontrava dificuldade frente à defesa fechada do time goiano. Para deixar o time mais ofensivo, o técnico Vagner Mancini sacou duas substituições. Guilherme Castilho ocupou o meio de campo na vaga de Lucas Mugni e Janderson encontrou no ataque no lugar de Aylon.

A equipe seguiu pressionando o time visitante, mas não soube aproveitar as chances criadas. O Vovô terminou a partida com 66% de posse de bola e 21 finalizações.

Com um ponto somado, o Vovô ocupa provisoriamente a nona colocação na tabela e volta a campo em nove dias, quando enfrenta o Mirassol fora de casa, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, São Paulo.

FICHA TÉCNICA: CEARÁ 1 X 1 GOIÁS

Ceará

4-3-3: Richard; Raí Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson, Lucas Mugni (G. Castilho) e Lourenço (Barceló); Aylon (Janderson), Erick Pulga e Saulo Mineiro (Jorge Recalde). Téc: Vagner Mancini.

Goiás

5-3-2:Tadeu; Dieguinho, David Braz, Lucas Ribeiro, Messias (Edson Felipe) e Sander; Marcão, Wellington (Herculano), Rafael Gava (L. Henrique); Paulo Baya (Cristiano) e Thiago Galhardo (Nathan Melo). Técnico: Márcio Zanardi.

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 20/04/2024

Árbitro: Lucas Canetto Bellote-SP

Assistentes: Leandro Matos Feitosa-SP e Rafael Tadeu Alves de Souza-SP

VAR:Jose Claudio Rocha Filho (VAR-FIFA)

Gols: Paulo Baya (18'/1°T), Lourenço (45'/1°T)

Cartões amarelos: Aylon (CEA); Messias, Wellington, Tadeu, Cristiano (GOI)