Fora de casa, Fortaleza BC inicia playoffs do NBB contra São José

Foto: Matheus Maranhão/Brasília Basquete Armador Cassiano no jogo Brasília Basquete x Fortaleza Basquete Cearense pelo NBB

A temporada regular do Fortaleza Basquete Cearense no Novo Basquete Brasil (NBB) chegou ao fim na semana passada com a vitória na prorrogação diante do Cerrado-DF, em Brasília. Classificada, a equipe cearense vai iniciar os playoffs hoje, às 18h30min, contra o São José-SP, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos (SP).

O São José Baskteball terminou a temporada regular da NBB em nono lugar, com 19 vitórias, ficando uma posição abaixo do Carcalaion, que conquistou 20 triunfos. Por estar melhor posicionado, o time cearense terá a vantagem de decidir uma “melhor de três” em casa, trazendo o segundo e um eventual terceiro confronto para o Centro de Formação Olímpica (CFO).

Na fase classificatória, o Carcalaion venceu os dois duelos contra a equipe paulista. Fora de casa, o Fortaleza BC venceu por 82 a 78. Já na capital alencarina, o time treinado por Flávio Espiga levou a melhor num placar de 99 a 95.

Espiga comentou sobre o favoritismo no duelo contra a equipe de São José dos Campos. “Bom, eu acho que esse confronto contra São José, a gente não pode dizer que temos favorito. Acho que é o confronto mais equilibrado, um oitavo contra um nono colocado. Então acho que já dá para dizer aí, a campanha é muito parecida das duas equipes, e a gente vai para cima com tudo para poder ultrapassar esse adversário”, disse o treinador.

A fase de mata-mata da NBB teve início na quinta-feira, 18, com as vitórias do Paulistano sobre o Corinthians e o triunfo do Franca diante do Mogi.