Boca Juniors bate o River de virada e avança à semifinal antes de encarar o Fortaleza na Sula

Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP CAVANI vibra com a classificação do Boca Juniors

No embate épico entre dois gigantes do futebol argentino, o Boca Juniors saiu como vitorioso, virando o jogo contra o River Plate e garantindo sua vaga nas semifinais da Copa da Liga Argentina, na tarde deste sábado, 21. Os xeneizes saíram atrás no placar, mas reagiram e fecharam o placar favorável de 3 a 2 sobre o maior rival, no estádio Mario Alberto Kempes, na cidade de Mendoza.

A virada espetacular do Boca Juniors pode ser encarada como positiva para o Fortaleza, que enfrenta os argentinos na próxima quinta-feira, 25, no Castelão, pela terceira rodada da Sul-Americana. Isso porque com a classificação na Copa da Liga Argentina existe a possibilidade de os xeneizes entrarem em campo com um time alternativo.

A competição argentina dá vaga direta ao campeão para a Libertadores, um dos principais objetivos do Boca Juniors na temporada. Os xeneizes vão encarar o Estudiantes na semifinal, em partida que deve ocorrer no fim de semana seguinte (27 ou 28 de abril) ao confronto contra o Fortaleza.

Desta forma, é provável que o técnico Diego Martínez poupe os principais jogadores da equipe contra o Fortaleza visando o confronto de semifinal contra o Estudiantes.

O River Plate começou impondo seu jogo desde o início, e aos 10 minutos do primeiro tempo, Borja colocou os Millonarios em vantagem com um gol decisivo. Contudo, o Boca não se abateu e, com uma performance consistente e maior posse de bola, conseguiu empatar nos acréscimos da etapa inicial, com um gol de Merentiel, ex-atacante do Palmeiras, que mostrou sua qualidade em momentos cruciais.

No segundo tempo, a superioridade do Boca Juniors se fez ainda mais evidente, com uma atuação inspirada da dupla de ataque Cavani e Merentiel. O camisa 10, ex-PSG, foi o responsável por colocar os xeneizes na frente, ao marcar aos 17 minutos da segunda etapa. E apenas cinco minutos depois, Merentiel voltou a brilhar, ampliando a vantagem e garantindo a vitória para os azul e ouro.

Nos acréscimos do segundo tempo, Paulo Díaz diminuiu para o River, dando números finais ao clássico argentino.

O outro confronto de semifinal da Copa da Liga Argentina será disputado entre Vélez e Argentinos Juniors.