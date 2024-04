Ceará terá semana livre para ajustar pontaria falha da estreia até encarar Mirassol

Foto: AURELIO ALVES/O POVO Artilheiro do Ceará, Erick Pulga passou em branco na estreia na Série B

Sob a ótica do técnico Vagner Mancini, o empate em 1 a 1 do Ceará diante do Goiás serviu não somente para a equipe somar o primeiro ponto na Série B do Brasileirão, mas também para que o grupo soubesse o que "o que vai enfrentar" no certame.

Agora, a equipe terá uma semana livre para se preparar para os duelos que terá pela frente, já que só volta a campo na próxima segunda-feira, 29, quando irá até o estádio José Maria de Campos Maia, no estado de São Paulo, enfrentar o Mirassol. O time paulista estreia na Segundona nesta terça-feira, 23, contra Brusque, em Santa Catarina.

Até lá, o principal objetivo do time cearense será focado em recuperação e ajustes, um ponto comemorado por Mancini após o empate contra o Goiás.

"Não tenha dúvida que ter uma semana, oito, nove dias é fundamental porque além de você poder recuperar jogador da partida anterior, você tem a possibilidade de fazer ajustes táticos na equipe. Depende muito da marcação do adversário a forma como o Ceará sai jogando. (...) A gente sempre tenta fazer diferente para que o adversário não possa nos marcar e a gente tenha vários tipos de saída. No plano tático conseguimos fazer com esse tempo até o jogo do Mirassol algumas alterações", salientou o treinador.

As manutenções táticas devem ocorrer especialmente no ataque já que, apesar de ter uma grande posse ofensiva, o Ceará não soube diante do Esmeraldino ser letal. O Vovô finalizou quatro vezes mais que o adversário, com 21 chutes na Arena Castelão no final de semana. De acordo com números do site de estatísticas Sofascore, entretanto, apenas seis deles foram no alvo enquanto a maioria (11), foi lançado para fora. Outros quatro foram bloqueados pela defesa goiana.

As tentativas de infiltração na área ocorreram principalmente com cruzamentos, mas a taxa de acerto foi baixa. O Alvinegro de Porangabuçu fez 38 lançamentos longos para dentro da grande área, mas só logrou êxito colocando a bola na zona de ataque dessa maneira em 11 oportunidades.



A estratégia adotada no próximo jogo dependerá, entretanto, do adversário paulista. Após o jogo, Mancini explicou que o grupo alvinegro deve se adaptar ao adversário a cada jogo, mas que irá sempre prezar pelo jogo em velocidade.

"Tudo é pensado e diagnosticado. Faz parte da nossa estratégia de jogo. A gente analisa o adversário muito antes para que quando a gente vá fazer um tipo de saída, a gente saiba como o adversário marca e a gente tenta encaixar uma melhor maneira de sair com velocidade, senão fica aquela coisa de girar a bola com lentidão. Uma das coisas que foi fundamental para as finalizações foi justamente a velocidade nessas saídas", elucidou.