Ferroviário estreia na Série C com derrota para o Figueirense em Santa Catarina

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário AC Ferroviário iniciou a Série C 2024 com derrota diante do Figueirense no estádio Orlando Scarpelli.

O Ferroviário iniciou a Série C do Brasileirão de 2024 com uma derrota. Neste domingo, 21, o Tubarão da Barra foi superado em 2 a 1 pelo Figueirense no estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina. Os gols da partida foram anotados por Lincoln para o Peixe e Alisson — que marcou duas vezes — para o Furacão do Estreito.

As principais emoções da partida ocorreram na primeira etapa. Desde o primeiro minuto de jogo, os mandantes ditaram o ritmo da partida ao marcar, em menos de dois minutos, o primeiro gol do embate. Em uma finalização de distância, o camisa 11 Alisson colocou a bola no canto do goleiro Douglas Dias.

Com a vantagem construída de maneira precoce, o grupo catarinense dominava o jogo. Somente aos 28 minutos foi que o Tubarão da Barra conseguiu criar a primeira oportunidade de gol, que foi desperdiçada. Apesar de ter que lidar com a pressão adversária, foi a equipe de Maurício Copertino quem marcou o segundo tento da partida.

Após cruzamento na grande área, Lincoln balançou as redes para o Ferroviário ao mandar a bola no canto do goleiro Ruan Carneiro. O tempo para comemorar o ponto somado foi, no entanto, curto, já que dois minutos depois o atacante Alisson voltou a colocar o Figueirense à frente do placar.

Na segunda etapa, a partida se tornou mais parelha. Enquanto o Figueirense tentava controlar o ritmo de jogo e o placar ao seu favor, o Ferroviário ia para o tudo ou nada, arriscando contra-ataques principalmente em busca de um empate ou virada. Apesar dos esforços do grupo de Copertino, o Tubarão da Barra saiu de campo sem qualquer ponto somado.

A equipe cearense agora só voltará a campo em uma semana, quando enfrentará o Aparecidense-GO na próxima segunda-feira, 29, no estádio Presidente Vargas, às 20 horas. O rival goiano estreia na Série C nesta quarta-feira, 24, contra o Sampaio Corrêa-MA.