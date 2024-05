Ceará soma quase 40 finalizações em dois jogos na Série B, mas peca na precisão

Foto: AURÉLIO ALVES Lourenço é o atleta do Vovô com mais finalizações: sete

Após duas partidas e apenas um ponto conquistado na Série B, o Ceará tem visto a sua pontaria ser um problema. Somando os dois confrontos na competição, contra Goiás e Mirassol, o Alvinegro finalizou 37 vezes, mas só dez na direção do gol, e os resultados não agradaram.

A falta de assertividade no último terço do campo foi um dos principais problemas do time comandado por Vagner Mancini nestas duas partidas. Em casa, contra o Esmeraldino, com boas chances criadas, o Vovô arrematou 21 vezes, sendo seis na direção da meta rival, e converteu somente um gol. O jogo terminou empatado em 1 a 1.

Diante dos goianos, embora tenha saído atrás no placar, o Vovô dominou o confronto, entretanto, pecou no momento crucial das conclusões. Na estreia, Mancini tinha todas as peças ofensivas disponíveis.

No segundo desafio da Série B, o treinador já não pôde contar com o melhor jogador do time na temporada, Erick Pulga, artilheiro do elenco com nove gols, e Saulo Mineiro, centroavante titular, ambos lesionados. Sem a dupla, o treinador optou por Recalde como falso 9 e Facundo Castro na ponta.

Sem a criatividade e o poder de desequilíbrio de Pulga e a explosão física de Saulo, o Ceará sofreu no último terço do campo diante do Mirassol. Ao mesmo tempo, a equipe também teve dificuldades na criação.

“São jogadores muito importantes dentro do contexto do Ceará hoje. O Pulga é um atleta de transição, que já estamos acostumados a jogar com ele. O Saulo também. Em virtude disso, a gente perdeu um pouquinho da saída rápida de contra-ataque, nós demorávamos muito, no primeiro tempo, com a bola nos pés, isso em função de um jogo mais apoiado, muito em função das peças que entraram", avaliou Mancini após o segundo jogo na Série B.

Contra o Leão do interior paulista, o Alvinegro finalizou 16 vezes, quatro em direção ao gol, e converteu duas dessas chances em bolas nas redes. Apesar disso, saiu derrotado por 3 a 2.

“Eu tenho certeza que o Ceará não pode fazer dois tempos distintos dentro de qualquer jogo, seja da Copa do Brasil ou da Série B, não podemos ter uma oscilação tão grande”, afirmou o treinador.

“O Ceará do segundo tempo foi um, Ceará muito diferente do primeiro, nós buscamos o empate e vibramos bastante no segundo tempo, fomos corajosos e acabamos tomando um gol de falta, que é um lance que pode acontecer”, finalizou.

Agora o Alvinegro se prepara para enfrentar o CRB em dois confrontos seguidos, mas por competições diferentes — Copa do Brasil, amanhã, e Série B, na segunda-feira, 6. Para o primeiro duelo, Mancini não garantiu as presenças de Pulga e Saulo.

Com Lucas Mota