Fortaleza encara o Vasco no Castelão e mira vantagem na Copa do Brasil

Foto: AURÉLIO ALVES Yago Pikachu deve ser titular do Tricolor contra sua ex-equipe

O Fortaleza busca hoje, às 19 horas, no Castelão, largar com vantagem no duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil de olho na classificação para as oitavas de final. O rival é o Vasco da Gama, que chega para o confronto em meio à crise após três derrotas seguidas na Série A e demissão do técnico Ramón Díaz.

O escrete do Pici mantém um bom retrospecto quando o assunto é Copa do Brasil. Semifinalista em 2021, o Fortaleza disputa as oitavas de final da competição desde 2019. Enquanto isso, o adversário carioca tenta retornar a esta fase do torneio após três anos.

A campanha do Leão até a terceira fase em 2024 contou com vitória sobre o Fluminense-PI e empate com o Retrô-PE, obrigando o triunfo na disputa dos pênaltis. O Cruzmaltino teve trajetória semelhante: venceu o Marcílio Dias-SC e ficou na igualdade com o Água Santa-SP, precisando da marca da cal para avançar.

"Jogar lá (em São Januário) não é fácil, então a gente sabe da importância de fazer um ótimo resultado aqui e acredito que eles saibam que não é fácil nos enfrentar aqui no Castelão. Espero um jogo duro, muito guerreado e as duas equipes estarão com muita sede pra fazer um bom resultado, que já dá um passo a mais", avaliou Pedro Augusto, volante e zagueiro do Leão, sobre o confronto.

A equipe comandada pelo técnico Juan Pablo Vojvoda chega para a partida após nove jogos de invencibilidade, incluindo uma vitória com propriedade sobre o gigante argentino Boca Juniors, na Sul-Americana.

Além disso, o treinador terá à disposição um time titular descansado. Vojvoda optou por poupar as principais peças do elenco no confronto contra o Bragantino, pela Série A, que terminou empatado em 1 a 1.

Os desfalques do Tricolor são Calebe, Kuscevic e Cardona, trio que está em tratamento no departamento médico do clube. Kayzer está fora porque já disputou a competição pelo Criciúma. Dudu, em fase de transição após desconforto muscular, é dúvida.

Ademais o retrospecto positivo na Copa do Brasil, o Fortaleza tem histórico bastante favorável em casa contra o Cruzmaltino. Os cearenses estão invictos desde 2005 como mandante diante dos cariocas.

Se o Leão vive momento de maior tranquilidade pelos resultados recentes, o Gigante da Colina passa por período turbulento. O péssimo início de Série A, com três derrotas seguidas — a última delas um sonoro 4 a 0 para o Criciúma, no Rio de Janeiro —, custou o cargo de treinador de Ramón Díaz.

O clima de insatisfação com a SAF do clube também cresce entre os torcedores. Ontem, os muros de São Januário, estádio do Vasco, foram pichados com protestos contra a 777 Partners. Na segunda, 29, as torcidas organizadas estiveram no CT da equipe para cobrar o elenco e os dirigentes.

Com a demissão de Ramón Díaz, quem comanda o Vasco é o técnico interino Rafael Paiva, comandante do time sub-20.

Desfalque confirmado no Vasco para encarar o Fortaleza é o meia francês Payet, que recém se recuperou de uma lesão no joelho direito e ainda está sem condicionamento físico ideal. Além dele, o zagueiro João Victor, suspenso.

Fortaleza x Vasco

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Hércules e Pochettino; Pikachu, Lucero e Machuca. Téc: Vojvoda

Vasco

3-5-2: Léo Jardim; Rojas, Maicon e Léo; Paulo Henrique, Sforza, Hugo Moura, Mateus Cocão e Lucas Piton; David e Vegetti. Téc: Rafael Paiva

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 1º/4/2024

Horário: 19 horas

Árbitro: Matheus Delgado Candançan/SP

Assistentes: Alex Ang Ribeiro-Fifa/SP e Rafael Carlos Salgueiro Lima/SP

VAR: Daniel Nobre Bins-VAR-Fifa/RS

Transmissão: Premiere, SporTV, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Facebook e YouTube O POVO