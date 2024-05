Fortaleza terá nove jogos, rotina de viagens e logísticas complicadas em maio

Foto: AURÉLIO ALVES Machuca é titular no setor ofensivo do Leão

Com nove jogos marcados para disputar em menos de 30 dias, o Fortaleza se prepara para enfrentar uma sequência de confrontos difíceis, acompanhados de uma logística tão complicada quanto. No intervalo, o Tricolor passará por desafios na Série A e Sul-Americana, além de confrontos eliminatórios nas Copas do Brasil e do Nordeste.

Com dois jogos no exterior neste recorte, o Fortaleza viajará para a Bolívia, onde enfrentará o Nacional Potosí no estádio Víctor Agustín Ugarte, a quase 4 mil metros de altitude, e também jogará na Argentina, contra o Boca Juniors, na emblemática La Bombonera.

No Brasil, o escrete vermelho-azul-e-branco fará quatro jogos partidas de casa, todas em Estados diferentes, em três regiões do país: Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste.

As nove partidas serão disputadas em oito estádios diferentes, começando pela Neo Química Arena, onde o Leão do Pici inicia sua sequência diante do Corinthians, amanhã, às 21 horas, pela quinta rodada do Brasileirão. O adversário vive uma sequência de cinco jogos sem ser derrotado em casa.

Após o duelo, o Fortaleza viaja para Potosí, na Bolívia, terá uma logística complicada no jogo da Sul-Americana, assim como o Boca teve. Na ocasião, os argentinos desceram de avião na cidade de Sucre e percorreram mais de 150 quilômetros em carros 4x4 para Potosí. A opção deve ser seguida por segurança, posto que o trajeto possui uma estrada sinuosa.

Além de carros 4x4, o Tricolor também usará vans para o translado da delegação entre as cidades bolivianas. Para minimizar os efeitos da altitude, a ida para Potosí será apenas no dia do jogo, com retorno imediatamente depois da partida.

"Há uma dificuldade física, fisiológica, mas é possível enfrentar. Muitos clubes já conquistaram bons resultados na altitude, então vamos trabalhar para esses mais de 4 mil metros funcione bem para a gente", disse o supervisor de futebol Júlio Manso.

Ao retornar para a capital cearense, o Fortaleza recebe o Botafogo na Arena Castelão, em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, e, depois, faz mais uma viagem internacional. Desta vez, uma partida histórica: enfrentará o Boca Juniors na Bombonera.

De volta ao Brasil, o Fortaleza será mandante ante o Athletico-PR pela Série A, no PV. Na sequência, o jogo de volta contra o Vasco, pela Copa do Brasil, em São Januário. O Leão viaja para o Rio de Janeiro sem vantagem, posto que empatou em 0 a 0 no confronto de ida.

Nos três jogos que finalizam a sequência, um confronto eliminatório diante do Sport, pela semifinal da Copa do Nordeste, em Pernambuco; uma partida da Sul-Americana, em casa, contra o Sportivo Trinidense-PAR; e uma viagem ao Centro-Oeste para enfrentar o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro.