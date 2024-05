Gramado do Castelão passa por trabalho de recuperação antes de vistoria da Conmebol

Foto: Divulgação/SOP Trabalhos no campo do Castelão foram iniciados

Um dia após a partida do Fortaleza contra o Vasco, pela Copa do Brasil, na Arena Castelão, o Governo do Estado deu início aos trabalhos de recuperação do gramado do estádio. As intervenções no campo do Gigante da Boa Vista vão ocorrer até o próximo dia 12. Neste período, nenhuma partida será disputada no local.

A pausa do calendário de jogos no Castelão é resultado de um acordo entre Governo, os clubes Ceará e Fortaleza, que mandam suas partidas no estádio, e a Federação Cearense de Futebol (FCF). A medida visa preservar e recuperar o gramado da praça esportiva, que vinha bastante castigado pela sequência de confrontos e foi alvo de notificação e passível de veto por parte da Conmebol.

Para viabilizar as intervenções, Ceará e Fortaleza tiveram alterações no local de duas partidas previstas inicialmente para o Castelão. Com as mudanças, o Vovô recebe o CRB, pela Série B, na próxima segunda-feira, 6, no Presidente Vargas, enquanto o Leão encara o Athletico-PR, no dia 18, no mesmo estádio.

Desta forma, o trabalho de cuidado sobre o gramado passa a ter um intervalo inicial de 11 dias. Em meio a este período, a Conmebol fará nova visita ao estádio para verificar as condições e a viabilidade de o Tricolor continuar mandando os jogos da Sul-Americana no Gigante da Boa Vista. A vistoria será na manhã da próxima quinta-feira, 9, com presença de engenheiros agrônomos credenciados pela entidade.

O próximo jogo do Fortaleza em casa pelo torneio continental será apenas no final do mês, mas a Conmebol ficou insatisfeita com o estado do campo no jogo contra o Boca Juniors, na semana passada, e notificou o clube do Pici.

Na segunda-feira, 29, o Fortaleza enviou um plano de ação para recuperação do gramado e o cronograma de atividades no Castelão em um intervalo de um mês — de 29 de abril a 29 de maio, data da partida contra o Sportivo Trinidense, do Paraguai, pela última rodada da fase de grupos.

Criticado pela Conmebol e até mesmo pelo técnico do Leão do Pici, Vojvoda, o gramado do Castelão apresentou condições ruins em diversas zonas na partida entre Fortaleza e Vasco pela 3ª fase da Copa do Brasil. Um dos espaços mais afetados é o da área de escanteio e na pequena área da zona norte do Gigante da Boa Vista.

Com Afonso Ribeiro